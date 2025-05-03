Ordu'ya 33 yeni hekim kadrosu tahsis edildi!

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çerçevesinde Ordu’ya sağlık alanında önemli bir takviye sağlandı. Açıklanan listede il genelinde 15 pratisyen tabip ve 18 uzman tabip kadrosu yer aldı.

HANGİ İLÇEYE KAÇ HEKİM GÖNDERİLECEĞİ VE BRANŞLARI BELLİ OLDU

Pratisyen Hekimler Ordu’nun Dört Bir Yanına Dağılıyor Açıklanan kadrolara göre Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ordu Devlet Hastanelerine toplam 15 pratisyen hekimin atanması bekleniyor. Bu atamalarla birlikte ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

18 Uzman Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Uzman hekim kadrolarının dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Acil Tıp: Gölköy (2), Korgan (1)

Adli Tıp: Fatsa ve Ünye Adli Tıp Şube Müdürlükleri (2)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: Akkuş ve Kumru Devlet Hastaneleri (2)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Gürgentepe Devlet Hastanesi (1)

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Ordu Devlet Hastanesi (1)

Genel Cerrahi: Aybastı Devlet Hastanesi (1)

Göğüs Hastalıkları: Ünye Devlet Hastanesi (1)

Göz Hastalıkları: Ordu ve Gölköy Devlet Hastaneleri (2)

İç Hastalıkları: Kumru Devlet Hastanesi (1)

Kadın Hastalıkları ve Doğum: Gürgentepe ve Kumru Devlet Hastaneleri (2)

Nöroloji: Gölköy Devlet Hastanesi (1)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Ordu Devlet Hastanesi (1)

Tıbbi Genetik: Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1)