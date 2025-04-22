Orduya karşı ağzını açan yandı! Tek kuruş malı kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı ve Resmi Belge Sistemi’nde yayımlanan yeni yasa, Ceza Kanunu’nda köklü değişiklikler getirdi. Rus ordusunu itibarsızlaştıranlar ve Rusya’nın katılmadığı uluslararası örgütlerin kararlarını destekleyenler 7 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ayrıca, yaptırımları savunanlara 5 yıla kadar hapis ve yüksek para cezaları öngörülüyor. Yasa, “yabancı ajan” tanımını genişletirken, bu kapsama girenlere ağır kısıtlamalar getiriyor.

YENİ YASANIN DETAYLARI

Yasaya göre, Rus ordusunu hedef alan eylemler veya açıklamalar “itibarsızlaştırma” olarak değerlendirilecek ve failler 7 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Aynı şekilde, Rusya’nın üyesi olmadığı uluslararası örgütlerin kararlarını destekleyenler de benzer cezalar alacak. Rusya’ya yaptırım uygulanmasını veya mevcut yaptırımların uzatılmasını savunanlar ise 5 yıla kadar hapis ve 500 bin ruble (yaklaşık 6 bin dolar) para cezasına çarptırılabilecek. Bu suçları işleyenlerin mal varlıklarına el konulması da mümkün olacak.

YABANCI AJAN TANIMI GENİŞLETİLDİ

Yasa, “yabancı ajan” statüsünü daha katı bir şekilde düzenliyor. Uluslararası örgütlerin veya yabancı ülkelerin Rusya’ya karşı eylemlerini destekleyenler, otomatik olarak “yabancı ajan” listesine eklenecek. Bu statüye girenler, eğitim faaliyetlerinde bulunamayacak, devlet şirketlerinde yönetici pozisyonlarda görev alamayacak ve çeşitli kamusal haklardan mahrum bırakılacak. Bu düzenleme, Rusya’daki muhalif seslere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskıyı artıracağı endişesiyle eleştiriliyor.