Ordu’ya yeni rüzgar enerjisi projesi

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TÜPRAŞ ORTAKLIĞI ENTEK ENERJİ’DEN ORDU’YA YENİ RÜZGAR ENERJİSİ PROJESİ

TÜPRAŞ'ın da ortakları arasında yer aldığı Entek Enerji, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yeni bir enerji projesi için harekete geçti. Şirketin hazırlıklarını sürdürdüğü Boztepe HES Yardımcı Kaynak Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci resmen başlatıldı.

Projeyle birlikte bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılarak hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması hem de enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. RES projesi, Boztepe HES’e yardımcı kaynak olarak planlanırken, yatırımın bölgeye ekonomik katkı sağlaması da bekleniyor.

Entek Enerji, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin farklı noktalarında enerji yatırımları bulunan önemli şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ordu’nun enerji alanındaki potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan bu proje, aynı zamanda Mesudiye ilçesinde çevreyle uyumlu teknolojik yatırımların da önünü açacak.