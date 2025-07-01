Organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Merhumun ailesinin örnek teşkil eden onayıyla alınan organlar, zamanla yarışan sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla hızla alıcılara ulaştırıldı.

Bir karaciğer ve iki böbrek, nakil bekleyen hastalara başarıyla transfer edilirken, alınan bir kornea da görme yetisini kaybetmiş bir hastanın yeniden ışığa kavuşabilmesi amacıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Kornea Bankasına gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirilen bu anlamlı bağış üç hastamıza umut oldu. Bir karaciğer ve iki böbrek, organ nakli bekleyen bireylere ulaştırıldı.

Ayrıca bir kornea da ilerleyen süreçte yeniden görebilmeyi bekleyen bir hastaya ulaştırılmak üzere Kornea Bankası'na teslim edildi. İnsan hayatına dokunan bu hayati süreçte emeği geçen her bir sağlık çalışanımızla gurur duyuyoruz. Onların titiz, koordineli ve özverili çalışmaları, sağlık sistemimizin gücünü bir kez daha göstermiştir" dedi.