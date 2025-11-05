YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan Bursa Bölgesi’nin il sağlık müdürleri, organ nakil koordinatörleri ve hastane yöneticileri, Bursa Şehir Hastanesi’nde düzenlenen “Organ Bağışında Bölgesel Koordinasyon Toplantısı”nda bir araya geldi.

Toplantıda organ bağışı süreçlerinin güçlendirilmesi, bağış oranlarının artırılması ve farkındalık çalışmalarının etkinleştirilmesi konuları ele alındı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, toplantıya katılarak il genelinde yürütülen organ bağışı faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Damkacı, “Organ bağışıyla bir hayatın yeniden yeşermesine vesile olmak, yapılabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Her bağış, bir umut, bir yaşam demektir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bölgede başarılı çalışmalar yürüten yönetici ve koordinatörlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantı, bölgesel koordinasyonun artırılması ve iller arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde alınan kararlarla sona erdi.