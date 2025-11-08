Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde açılan organ bağışı farkındalık standını; Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde, Organ ve Doku Bağış Birimi Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz, Başhemşire Nursel Ulusoy Koç, Hastane müdür ve müdür yardımcıları ile sağlık çalışanları ziyaret ederek destek verdi.

Organ bağışının toplumsal ve bireysel anlamdaki önemini vurgulamak, organ bağışı bekleyen hastaların yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travmaları anlatmak gibi birçok bilgilerin paylaşıldığı standı ziyaret eden vatandaşlar ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarından birçoğu da bilgilendirme sonucunda organ bağış formunu doldurarak gönüllü bağışçı oldu.