Organ ticareti yapan Suriyelilere iyi hal indirimi

Bursa’da böbrek hastası Younis Kashakra’nın (37), kardeşi Saber Kashakra (30) adına düzenlenen sahte pasaportla Suriye uyruklu İsmail El Torad’dan (31) böbrek nakli yaptırmak amacıyla 40 bin dolara anlaşma yaptığı olayda, 4 sanık ‘Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek’ suçlarından 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezası, iyi hal indirimi ile 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü.

SAHTE EVRAK DÜZENLEYEREK NAKİL GİRİŞİMİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün organ nakli sürecinde donörleri incelemek için kurduğu komisyon, sahte evrakla nakil girişiminde bulunan 4 kişiyi yakaladı. Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan Younis Kashakra, böbrek nakli için sosyal medyada tanıştığı ve Bursa’da yaşayan Ali Almuhammed'den yardım istedi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ali Almuhammed, donör bulma karşılığında 40 bin dolar talep etti ve bu kapsamda Adana’da yaşayan ve böbreğini 15 bin dolara satışa çıkaran İsmail El Torad ile anlaştı.

Almuhammed, İsmail El Torad’ın kimlik bilgilerini ve fotoğrafını Saber Kashakra’nın pasaportuna yapıştırarak, nakil için gerekli sahte belgeleri düzenledi. Nakil öncesi komisyon, donör olarak gösterilen Saber Kashakra’yı sorgulamak üzere çağırınca, El Torad’ın çelişkili ifadeleri yakayı ele vermelerine neden oldu. Olayın ortaya çıkmasıyla, Kashakra kardeşler ve Ali Almuhammed gözaltına alındı. El Torad ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanıklar hakkında Bursa 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Ali Almuhammed suçlamaları kabul etmezken, diğer sanıklar Türkiye’de organ naklinin bu şekilde yapılmasının suç olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Kashakra kardeşlerin avukatı, müvekkillerinin böbrek nakli için geldiklerini ve suç işleme niyetlerinin olmadığını savundu.

Savcılık, sanıklar hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘organ ve doku ticareti’ suçlarından 7 yıldan 14’er yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, ‘Yalan beyanda bulunmak’ suçlarından sanıkların beraatine karar verirken, ‘Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek’ suçundan 5’er yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan ceza, 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü. Ayrıca, ‘Resmi evrakta sahtecilik’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.