Organizasyon sorunu çadırların düzenine bile yansıdı. Bir AFAD’ın kurduğu çadır kente bakın. Bir de Kırgız ve İBB çadırlarındaki düzene

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım yaşanan kentlere çadır yardımları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından birçok evsiz kalan vatandaşlar çadırlara yerleştirilmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta görüntülenen çadırların dizilimi gündem oldu.

Kırgızistan depremzedelere destek olmak amacıyla Türkiye'ye geleneksel keçe çadırlar göndermişti.

Söz konusu paylaşımda, deprem bölgesine AFAD'ın, Kırgızistan'dan gelen ve İBB'nin kurduğu çadırlar görüntülendi.

AFAD'IN KURDUĞU ÇADIRLARIN DAĞINIKLIĞI TEPKİ TOPLADI

Kırgızistan'dan gelen ve İBB'nin çadırlarındaki nizami düzen övgülere yol açarken AFAD'ın kurduğu çadırların dağınıklığı ise tepkilere neden oldu.

Yaşanan koordinasyonsuzluk nedeniyle de AFAD eleştirilerin hedefi olmuştu.

AFAD'ın bu koordinasyonsuzluğunun çadırlara da yansıdığı görüldü.

Öte yandan, depremzedeler AFAD'ın bölgeye geldiğinde çadırları ayrı, yatak ve süngerleri ayrı dağıttığını ve hiç soba getirilmediğini söylüyor. Yurttaşlar, ayrıca getirilen çadırların kurulumlarına ilişkin hiçbir yardımın yapılmadığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise şöyle:

(AFAD'ın bölgeye kurduğu çadırlar)

(Kırgızistan'dan gelen çadırlar)

(İBB'nin kurduğu çadırlar)