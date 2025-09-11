Organize İşler dizisine Kubilay Aka dahil oldu

15 Eylül’de okuma provası yapılacak Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar ve Uraz Kaygılaroğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuna Kubilay Aka da katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan’ın fenomen film serisinden Netflix’e uyarlanan “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisi 26 Eylül’de İstanbul’da çekimlere başlayacak.

Heyecanla beklenen diziyi Şenol Sönmez yönetecek. 15 Eylül’de okuma provası yapılacak dizinin Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Selim Bayraktar ve Uraz Kaygılaroğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosunda Kubilay Aka da yer alacak.

İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın oğlu Cihan’a hayat veren Kubilay Aka, “Organize İşler Karun Hazinesi”nde ise genç Asım rolünü canlandıracak ve Yılmaz Erdoğan’ı flachback sahnelerinde oynayacak.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine ilginç bir şekilde başlayan Aka, özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilmiş ve bu keşif onu "Vatanım Sensin" dizisinin deneme çekimlerine katılmaya yönlendirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşayan Kubilay Aka, Ali Kemal karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk eğitimi de almıştır.

ukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini başarıyla canlandırmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştır.

2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında yayımlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Oğlum dizisinde başrol olarak oynamıştır. Aka son olarak İnci Taneleri dizisinde rol almıştır.