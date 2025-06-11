Organize sanayi bölgesinde korku dolu anlar: Olay yerine çok sayıda itfaiye gitti

Kaynak: DHA
Organize sanayi bölgesinde korku dolu anlar: Olay yerine çok sayıda itfaiye gitti

Elazığ’da organize sanayi bölgesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir dolum tesisinde meydana gelen patlama sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.

İş yerinde dolum işlemi yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Açığa çıkan gazdan 3 kişi etkiledi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BASINÇLI TÜPLERLE ÇALIŞIYORUZ'

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlamanın dolum sırasında gerçekleştiğini ifade ederek, "Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Olacak şeyler bunlar. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Çok şükür bir şey yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Dolum esnasında arkadaş tüpü kapayım derken, patlama meydana geldi" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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