90'ların nostaljik çizgi kahramanları Lucky Luke'un Dalton kardeşleri ya da sevimli hayalet Casper, bugün Türkiye'de korku salan suç örgütlerinin lakapları haline geldi.

Son cinayetler ve çete savaşlarıyla gündeme oturan bu 'yeni nesil mafya' grupları, uyuşturucu rotalarından Avrupa'ya uzanan kara para ağlarına kadar her alanda iz bırakıyor.

Öktem ve Minguzzi gibi yüksek profilli infazların arkasında parmak izi bırakan Daltonlar ile Casperlar, organize suçun genç ve acımasız yüzünü temsil ederken, Cenevre merkezli Küresel Organize Suç Endeksi'nin son raporu, Türkiye'yi 193 ülke arasında 10. sıraya yerleştirerek alarm zillerini çaldırdı.

Son yıllarda suç örgütlerine karşı yürütülen yoğun operasyonlara rağmen, suç ekonomilerinin büyüdüğü ve kurumsal mücadelede zayıflıklar yaşandığı belirtilen raporda, yargı ile yürütme arasındaki gerilimlerin en büyük engel olduğu vurgulandı.

Karar’dan Selman Cömert’in haberine göre; Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Ulusötesi Organize Suça Karşı Küresel Girişim) tarafından Cenevre'de hazırlanan 2025 Küresel Organize Suç Endeksi raporu, Türkiye'nin organize suç yoğunluğunda ciddi bir artış kaydettiğini ortaya koydu. Rapora göre, suç unsurları sadece yeraltı dünyasında değil, siyasal ve ekonomik çevrelerde de kök salmış durumda.

Devlet kurumlarının suçla mücadeledeki çabalarına karşın, genel olarak suçun etkin bir şekilde bastırılamadığı ifade edildi. Özellikle yargı ve yürütme arasındaki uyumsuzluğun, sistematik mücadele mekanizmalarını baltaladığına dikkat çekildi. Ayrıca, siyasi müdahaleler, rastgele gözaltılar ve tutarsız mahkeme kararları nedeniyle adalet sistemine duyulan güvenin azaldığı kaydedildi.

Rapor, ekonomik zorlukları suç ekonomilerinin yayılmasında temel etkenler olarak sıraladı. Yüksek enflasyon, döviz dalgalanmaları ve istihdamsızlık, bu alanları besleyen ana unsurlar olarak gösterildi.

Uyuşturucu, silah ticareti ve insan kaçakçılığı gibi geleneksel suçların yanı sıra, eğlence endüstrisi ve özel güvenlik firmaları üzerinden yürütülen faaliyetler, terör gruplarıyla ortaklıklar yoluyla elde edilen kazançlar, vergi kaçırma, yolsuzluklar ve kamu mallarının kötüye kullanılması gibi unsurlar raporda ön plana çıkarıldı. Suç figürlerinin siyasi ilişkilerle edindikleri koruma kalkanları ve cezasızlık algısının, hesap verme kültürünü erozyona uğrattığı belirtildi.

KÜRESEL ORGANİZE SUÇ ENDEKSİ 2025 RAPORU

Sıra Ülke Puan

1 Myanmar 8.08

2 Kolombiya 7.82

3 Meksika 7.68

4 Ekvador 7.48

5 Paraguay 7.48

6 Kongo 7.47

7 Güney Afrika 7.43

8 Nijerya 7.32

9 Lübnan 7.30

10 Türkiye 7.20

2025 raporunda 7.20 puanla 10. basamakta yer alan Türkiye, 2023'te 7.03 puanla 15. sırada, 2021'de ise 6.89 puanla 12. sıradaydı. Bu yükseliş, suç direnci (resilience) puanının 3.96 seviyesinde kalmasıyla birleşince, ülkenin genel risk profilini daha da kritik hale getirdi.İki yılda bir yayınlanan endeks, Türkiye'yi en riskli 10 ülke arasına soktu.

Suç gruplarının geleneksel hiyerarşilerden koparak bağımsız hücrelere evrildiği, bu yapıların uyuşturucu ve silah kaçakçılığının ötesinde haraç toplama faaliyetlerine yöneldiği vurgulandı.

PKK gibi terör örgütlerle bağlantılı bazı ağların gelir sağladığı, siyasi nüfuz sayesinde dokunulmazlık elde edildiği ifade edildi.

Raporda, metamfetamin ve captagon gibi sentetik uyuşturucuların ülke içinde üretiminin arttığı, Türk kökenli grupların Latin Amerika kartelleriyle kokain rotalarında rol aldığına dair bulgular paylaşıldı.

Ekonomik baskılar altında tütün, yakıt ve altın kaçakçılığının sıradan vatandaşlar arasında "alternatif gelir" kaynağına dönüştüğü belirtildi.

Türkiye'nin 2024'te FATF gri listesinden çıkmasına rağmen, kara para aklamaya yönelik risklerin devam ettiği kaydedildi.

Rapor, güvenlik birimlerinin binlerce şüphelinin yakalanmasında başarılı olduğunu kabul etmekle birlikte, uzmanlık yetersizliği ve siyasi etkenlerin soruşturmaları engellediğini dile getirdi.

Cezaevlerindeki aşırı doluluk, insanlık dışı koşullar ve yolsuzlukla mücadeledeki tıkanıklık da raporda ele alındı. İnsan ticareti ve düzensiz göçün hem geçiş hem de varış noktası olarak Türkiye'nin konumlandığı, yabancıların ve çocukların zorla çalıştırma, cinsel sömürü ile erken evliliklere maruz kaldığı vurgulandı.

CEZASIZ KALIYORLAR!

Sahte evlilikler, organ ticareti ve ev içi kölelik gibi sorunların sürdüğü, göç rotalarının artık sadece transit olmaktan çıkıp Türkiye kaynaklı hale geldiği belirtildi. Sınır bölgelerindeki şiddet olayları, aşırı ücretler ve zorla uyuşturucu taşıma vakaları da raporda yer aldı.

Siber alanda fidye yazılımları, veri sızıntıları ve online dolandırıcılıkların patlama yaptığı, Rusya bağlantılı grupların etkin olduğu ifade edildi. Mali suçlar arasında vergi kaçırma, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ön plandaydı. Belediyeler ve sağlık sektöründeki usulsüzlüklerin çoğunun, hesap verme eksikliği nedeniyle cezasız kaldığına dikkat çekildi.

Devletle iç içe iş çevrelerinin bu suçlarda "koruma zırhı" taşıdığına dair uyarılar yapıldı.

Rapor, genel olarak devletin mücadele araçlarını güçlendirmesine rağmen, organize suçun hala kontrol edilemez bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.