Organize suç örgütlerine dünya genelinde dev operasyon

Europol, tüm dünyaya yayılan dev bir operasyon düzenledi. Operasyonda kullanılar şifreli iletişim ağı "EncroChat"te suç örgütlerine ait 115 milyon görüşme incelendi.

Organize suç örgütlerine dünya genelinde dev operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), şifreli iletişim ağı "EncroChat" kullanarak dünya genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 6 bin 558 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "EncroChat" kullandığı tespit edilen suç örgütlerine yönelik dünya genelinde yürütülen operasyonlarda, 197'si öncelikli olarak arananlar olmak üzere, toplam 6 bin 558 kişinin yakalandığı belirtildi.

115 MİLYON GÖRÜŞME İNCELENDİ

Açıklamada, 60 bin üyesi olan "EncroChat"te suç örgütlerine ait 115 milyon görüşmenin incelendiği ve "EncroChat"in silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve kara para aklama suçlarına ilişkin görüşmelerde kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi.

900 MİLYON AVRO PARAYA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında, 300 tondan fazla uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve 923 silahın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 739,7 milyon avrosu nakit, 154,1 milyon avrosu bankada olmak üzere yaklaşık 900 milyon avro paraya, 271 eve, 83 bota ve 40 uçaktan oluşan malvarlığına el konulduğu kaydedildi.

ENCROCHAT YAZILIMI SAYESİNDE

Açıklamada, Fransa güvenlik güçlerinin 2017'de başlattığı soruşturma neticesinde dünya genelinde gerçekleştirilen operasyonlara, Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansının (Eurojust) destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

EncroChat yazılımı sayesinde mesajların, güvenlik birimlerince takip edilemediği ve kullanıcıların şifreleriyle silinebildiği dile getirilen açıklamada, bu yazılımın bulunduğu telefonların değerinin 1000 avro, 6 aylık abonelik ücretinin 1500 avro olduğu vurgulandı.

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