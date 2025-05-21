Organize suçlara eş zamanlı operasyon: Gözaltına alınanlar var

Kaynak: İHA
Organize suçlara eş zamanlı operasyon: Gözaltına alınanlar var

Balıkesir’de organize suçlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 ilçede düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 10 ilçede düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç ve Havran ilçelerinde meydana gelen 19 olaya ilişkin olarak şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 33 gram metamfetamin, 15 kök kenevir bitkisi, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 150 litre kaçak alkol, 130 paket kaçak sigara, 50 adet elektronik sigara, 1 adet sahte 200 Türk Lirası banknot, 34 adet sahte sağlık kurulu raporu, 12 adet ÖTV muafiyetiyle usulsüz şekilde alınmış araca el konuldu. Ayrıca 3 cep telefonu ve 1 bilgisayar olmak üzere 4 dijital materyale de el konuldu.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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