Organizeyi kumpasın azmettiricisi kim?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan tutuklama talep edildi. Hakimliğe sevk edilen Tengioğlu tutuklandı.

Türk Ceza Kanunun 86/2’nci maddesine göre alacağı ceza;

4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

CHP lideri milletvekili olduğundan kamu görevlisi sayılıyor.

Bu durumda 86’ncı maddenin, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Tengioğlu’nun alacağı sınırları şöyle:

6 aydan 1,5 kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle şu ceza istendi:

13 yıl 6 aya kadar hapis.

Yandaş medya kumpas videosu ile otobüsün trafik polisi ile bir sivil ezdiğini 6-7 gündür yayınlıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da gülerek izliyordur.

Dün ortaya çıktı ki CHP otobüsü polisin yanından geçip gidiyor.

AKP iktidarının kumpasları bitmez ki…

Özel’e saldırana 6 ay ile 1,5 yıl arası hapis,

Polisin dur ihtarına uymayana 13 yıl 6 ay hapis.

Adalet ve Kalkınma Partisinin Adalet’i budur işte.

CHP lideri SZC TV’de, İpek Özbey, Özlem Gürses, Serap Belovacıklı ve Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını şöyle yanıtladı:

“Ana muhalefet lideriyim. Hani böyle bir şey için söylemiyorum ama oradaki üç araçtan da devlet protokolünde çok çok önde geliyorum. Sıralama şöyle: Erdoğan, Meclis Başkanı, Ana Muhalefet Lideri. Bu iş böyle yürüyor.

Bizim aracı oraya sokmamışlar. Belki ilginizi çeker, çok kritik bir şey anlatıyorum. Aslında bu detayı tam da o noktaya gelmek için anlattım.

Gecenin muhteşem sorusunu Senem kardeşim şöyle sordu:

Şimdi size o konuyla ilgili bir soru sorabilir miyim? Aracınızın otoparka alınmaması kararını veren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbey hakkında az önce “Bu iş organize” dediniz. Sizce Murat Özbey bu organizasyonun bir parçası mı?

Özel: Parçası değilse, parçası olandan emir almıştır.

Kimden?

Özel: Bilmiyorum. Onu bulup çıkarsınlar diye uğraşıyoruz.

Sizce kimi bu kadar sinirlendirmiş olabilirsiniz?

Özel: Şimdi şöyle diyorlar: “Bu araç buraya giremez. Soruyorlar, ”Peki nerede bekleyeceğiz?”, “Burada bekleyeceksiniz” diyorlar.

O aracı oraya koymayınca, benim geçeceğim güzergâh belli.

O şahsın 2 saat önceden orada görüntüsü var. Ben girerken bana bakıyor. 2 saat boyunca oturuyor, eli kolu hareket ediyor, saldırıya hazırlanıyor.

Daha da önemlisi: Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım çünkü tabut başına davet ettiler. Sağ olsunlar, tabutu arkaya taşıdık, sonra araca geçtik. İl başkanımız da içeri girememişti. 18 dakika beklemiş. Üstelik telefon da yoktu yanımızda. Ben, iki korumam, Ali Mahir; birlikte çıktık.

O esnada, salon tamamen boşalmış. Adam gitmemiş, beklemiş. Biz çıkarken 8 tane tekerlekli sandalye çıktı. 3000-3500 kişi boşaltılmıştı.

Tam o noktada sabırla bekleyip geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koymayan kişi bu organizasyonun içindeyse, doğrudan sorumlu. Değilse, ona “Özgür Özel oradan yürüsün” diyen birisi var. Benim bilgim dışında gelişmiş bir durum.

Talebim şudur: Namuslu bir muhakkik tayin edilsin. Benim şoförüm, korumalarım, diğer araçların şoförleri, etraftaki trafik polisleri dinlensin. Görgü tanıkları konuşsun. Ve sonra o kişiye “Özgür Özel’in buradan yürümesini neden, koruma ekibine rağmen, zorladın?” diye sorulsun.

İçişleri Bakanı ile görüştünüz mü?

Evet, İçişleri Bakanı konuyu tüm detaylarıyla biliyor. Bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi.

Değerli okurlarım,

Vahim ve skandal durum şudur:

Soru: Sizce Murat Özbey bu organizasyonun bir parçası mı?

Özel: Parçası değilse, parçası olandan emir almıştır.

Soru: Kimden?

Özel: Bilmiyorum. Onu bulup çıkarsınlar diye uğraşıyoruz.

Bu sözleriyle Özgür Özel haklı olarak şunu işaret ediyor;

Organize kumpas…

Ben de soruyorum:

Organizeyi kumpasın azmettiricisi kim?

“Namuslu Muhakkik” olayı tahkik edecek, azmettiriciyi ve kumpas organizatörünü bulacak AKP iktidarı da açıklayacak öyle mi?