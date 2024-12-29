Organları 5 kişiye umut oldu: Eşinin organlarının gidişinde gözyaşlarına hâkim olamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Organları 5 kişiye umut oldu: Eşinin organlarının gidişinde gözyaşlarına hâkim olamadı

Samsun’da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üç çocuk babası su tesisatçısı Halit Çağlar’ın organları 5 kişiye umut oldu. Eşinin organlarını araca taşınırken eşi Emine Çağlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Dün beyin ölümü gerçekleşen Çağlar'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Halit Çağlar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatla alınan karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 2 böbrek ve 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nden organ bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

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Emine Çağlar eşinin organları araca taşınırken gözyaşı döküp, ağladı. Emine Çağlar, "Başkalarının da organ bağışında bulunmasını istiyorum. Eşim burada beyin kanaması geçirdi. Çok üzüldüm ama başkalarına da umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Başkaları da umut olsun, herkes versin, ben de dahil. Herkes acısını da yaşıyor ama versinler umut olsunlar" dedi.

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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Koordinatörü Birgül Tan ise, "Bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 5 kişinin hayatına dokunmuş oldu. Karaciğer Erzurum'a gitti. 2 böbrek ve kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi gitti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

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