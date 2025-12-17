Uluslararası kardiyoloji dünyasında yankı uyandıran araştırmalar, günlük beslenme rutininde yer alan iki temel gıdanın iç organlar üzerindeki tahribatını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu besinlerin hücresel düzeyde iltihaplanmayı tetikleyerek organ fonksiyonlarını sistematik olarak bozduğuna dair kritik uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları vakalarındaki artış, bilim dünyasını beslenme alışkanlıklarını yeniden mercek altına almaya itti. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan uzun süreli klinik gözlemler, belirli gıda gruplarının vücutta "sessiz bir toksisite" oluşturduğunu ortaya koydu.

Ünlü kalp cerrahları ve metabolizma uzmanları, organ sağlığını doğrudan tehdit eden iki ana unsura dikkat çekti: İşlenmiş fruktoz şurubu ve trans yağlar.

FRUKTOZ ŞURUBU: KARACİĞERİN GÖRÜNMEZ DÜŞMANI

Cleveland Clinic'ten dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Steven Gundry, yüksek fruktozlu mısır şurubunun vücuda girdiğinde karaciğer tarafından tıpkı alkol gibi işlendiğini vurguladı.

Gundry, bu maddenin metabolize edilme sürecinin organlarda yağlanmayı hızlandırdığını ve insülin direncini en üst seviyeye çıkardığını belirtti. Özellikle hazır içecekler ve paketli atıştırmalıklarda bulunan bu bileşenin, kalp kası dokusunda esneklik kaybına yol açtığını ifade etti.

TRANS YAĞLAR: DAMAR SERTLİĞİNİN MİMARI

Kalp sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı uzman Dr. Caldwell Esselstyn, endüstriyel olarak üretilen trans yağların damar iç çeperindeki endotel tabakasına geri dönülemez zararlar verdiğini kaydetti.

Esselstyn, "hidrojenize" edilmiş bu yağların, vücudun doğal savunma mekanizmalarını felç ederek organları kronik bir iltihap (enflamasyon) döngüsüne soktuğunu aktardı.

Bilimsel verilerin, bu yağların tüketimi ile damar tıkanıklığı arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu kanıtladığını sözlerine ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, bu iki gıdanın düzenli tüketiminin erken yaşta organ yetmezliği riskini %30 oranında artırdığını belgeledi.

Araştırma sonuçları, bu maddelerin hücre içindeki enerji santralleri olan mitokondrilere zarar vererek "metabolik bir zehirlenme" süreci başlattığını kanıtladı. Uzmanlar, bu gıdaların sadece kilo aldırmadığını, aynı zamanda doku kalitesini bozarak organların biyolojik yaşını yaşlandırdığını dile getirdi.