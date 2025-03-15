Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Mart'ta Hakkari Çukurca'da konuşlu 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Pençe Kilit Harekat alanında bulunan 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, icra edilecek faaliyetler ile emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi. Bayraktaroğlu, bekleme mevzisinde görevli Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile de iftar yaptı.