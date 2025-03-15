Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki komutanlıklarda denetleme yaptı. Bayraktaroğlu, sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alıp talimat verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Mart'ta Hakkari Çukurca'da konuşlu 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Pençe Kilit Harekat alanında bulunan 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, icra edilecek faaliyetler ile emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi. Bayraktaroğlu, bekleme mevzisinde görevli Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile de iftar yaptı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari'de birlikleri denetledi

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