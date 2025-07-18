Orgeneral Güneykaya’dan Vali ve Emniyet Müdürü'ne ziyaret

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi.

Orgeneral Güneykaya ilk olarak tarihi Bilecik Valiliği binasında Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Güneykaya, Vali Sözer ile bir süre görüştükten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçti.

Burada İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz tarafından karşılanan Orgeneral İsmail Güneykaya, Müdür Yılmaz’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Güneykaya, Bilecik’teki ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.