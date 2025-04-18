Orgeneral Gürak Komando Alayı’nda inceleme yaptı!

Genelkurmay Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Gürak’ın Gökçeada’daki 5’inci Komando Alay Komutanlığı’nda denetlemeler gerçekleştirdiği, sonrasında Gelibolu Atış ve Tatbikat Alanı’nda 95’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen “Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı”nın seçkin gözlemci gününe katıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, Orgeneral Gürak’ın incelemelerine ait görüntüler de paylaşıldı.