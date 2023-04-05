﻿Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bordo mavili takım ligdeki kötü gidişatı Türkiye Kupasına da taşıyarak çeyrek finalde havlu atınca geçen hafta göreve getirilen teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı.

Ak ile birlikte oluşturulan teknik ekiple de yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken bu isim kulübün emektarlarından İhsan Derelioğlu oldu.

Yarın çalışmalara başlayacak olan Trabzonspor’da görev geçici olarak Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu’na tebliğ edildi.

Derelioğlu yarın takımın başında antrenmana çıkacak ve akabinde Kasımpaşa maçında takımın başında olacak.

Bordo Mavili takımın teknik direktör sorununu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturması bekleniyor.

Öte yandan, Trabzonspor da Sergen Yalçın ismi, teknik direktörlük konusunda bir gündem oluşturmasına rağmen, başka alternatifler isimlerin masaya yatırıldığı öğrenildi.