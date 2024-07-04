Orhan Ayhan Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Orhan Ayhan kimdir?

Orhan Ayhan rekor kırdı

Özellikle boks maçlarının efsane sesi, spor spikeri, gazeteci Orhan Ayhan Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği duyuruldu.

ORHAN AYHAN KİMDİR?

1938 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olmuştur.

Vefa'da futbol ve basketbol oynadı.

1957 yılında Son Posta gazetesinde spor muhabirliğine başladı. Tercüman ve Güneş gazetelerinin spor servislerinde çalıştı.

1962 yılında TRT'nin İstanbul Radyosu'nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu.

Anlattığı ilk maç 21 Ocak 1963 tarihinde oynanan Galatasaray-Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler maçı oldu.

İlk anlattığı boks maçı ise Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maçtı. Sonraki yıllarda boks maçlarının değişmez sesi oldu.

1963 yılında bir de Rock Hudson ile Doris Day'in "Yastık sohbeti" adlı filmindeki avukatın dublaj seslendirmesini yapmıştır.

Boksör Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın bütün maçlarını anlattı.

8500'in üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayrıca Wipeout adlı yarışmanın seslendirmesini de yapmtı.

1992 yılında Show TV'ye geçti. 1994 yılında TRT'ye Genel Müdür Danışmanı oldu.

"Boks" ve "Kürsüdekiler" adlı iki kitabı yayınlandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesi olan Orhan Ayhan, Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevi de yaptı. Posta Gazetesi'nde boks yazıları yazdı.

Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevi yaptı.

2012 yılında Discovery Channel'da Rüya Takımı programını seslendirdi.

TRT'de de yıllarda program yaptı.

