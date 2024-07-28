Orhan Gencebay AKP ile ters düştü

Kaynak: Magazinsortie.com
Orhan Gencebay AKP ile ters düştü

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen şarkıcı Orhan Gencebay, Meclis komisyonunda onaylanan ve Meclis Genel Kurulu’na gönderilen Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı’na tepki gösterdi.

Sanatçı Orhan Gencebay, Meclis komisyonunda kabul edilen Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Gencebay’ın AKP’nin teklif ettiği yasaya karşı net bir tutum göstermesi dikkat çekerken Gencebay, hayvanların yaşam hakkını kimsenin gasp edemeyeceğini söyledi.

gencebaygorsel3.jpg“CANLILARIN YAŞAM HAKLARI GASP EDİLEMEZ”

Kamuoyunda büyük tepkilere eden olan sokak hayvanları için çıkarılmak istenen yasayla ilgili düşünceleri sorulan Gencebay, bu dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu dile getirerek, yasaya karşı olduğunu ifade etti.

Hayvanların yaşam hakkını gasp etmek isteyenlerin suç işlediğine dikkat çeken Gencebay, son derece yanlıştır şeklinde konuştu.

Gencebay, hayvanların yaşam şekilleri ile insanların çok farklı olduklarını; insanların akıllı olduğunu ve hayvanlara yardımcı olması gerektiğini vurgulayarak hayvanların yaşaması için her türlü yardımı yapmak zorundayız dedi.

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“HER CANLIYA SAYGI DUYMALIYIZ”

Alain Delon'un da ötenazi talebinin olduğunun hatırlatılması üzerine sözlerine devam eden Orhan Gencebay "İyileşmesi mümkün olmayan, acı çekiyorsa belki ama o da onun isteğiyle olması lâzım, fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkanları yok.” diyerek insanlarla hayvanların farkına dikkat çekti.

Gencebay, kuduz gibi, yaşaması mümkün olmayan canlıların ise hem onu kurtarmak hem de topluma zarar vermesini engellemek için ötenazinin düşünülebileceğini belirtirken, “Bu da olağanüstü zor bir şeydir. Yaradan'ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Yaradan hepimizi topraktan yaratmıştır. Her bir canlıya saygı duymalıyız" İfadelerini kullandı.

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“ÖTENAZİYE KARŞIYIM”

Gencebay, uyutmanın anlamı ötenazidir, öldürmek anlamına gelir diyerek böyle bir durumu kesinlikle karşı olduğunu ifade etti. İyileşmesi mümkün değilse, acı çekiyorsa, kendine ve başkalarına zarar verme potansiyeli varsa ancak düşünülebilir ifadelerini kullanan Gencebay, “Onun da kararını vicdanlı insanlar vermelidir, par diye karar verilmez” diyerek uygulamaya karşı olduğunu dile getirdi.

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“GÖNLÜM ANKARA MİTİNGİNDE”

Ankara’da bugün düzenlenen mitingin hatırlatılması üzerine ise Gencebay "Ben de Ankara’da olmasam da gönül olarak oradayım, benim de oraya gittiğimi düşünsünler" dedi.

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