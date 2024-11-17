Orhan Gencebay oğlunun nikahına katılmamıştı! İlk kez konuştu

2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çift, Orhan Gencabay’ın nikaha katılmamasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AİLEVİ BİR MEVZUYDU"

Babası Orhan Gencebay ile aralarında bir sorun olmadığını söyleyen Altan Gencebay, babasının nikahtan sonra kendisini arayıp tebrik ettiğini söyledi. Babasıyla iş yaptıklarını ve her gün görüştüklerini açıklayan Gencebay, “Babamın düğünümüze katılmaması bizim özel bir durumumuzdu. Ailevi bir konuydu. Yoksa insan istemez mi annesi ve babası nikahına katılsın. İnsanlar çok şey söylediler, yazdılar ve çizdiler ama iç yüzünü bilmiyorlar. Bu ailevi bir mevzuydu fakat konu bizde kalsın. Kol kırılır yen içinde kalır” şeklinde konuştu.

‘ALTAN ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞIMDI’

Orhan Gencebay’ın gelini Berna Gencebay ise “Hakkımızda birçok şey yazılıp, çizildi. Eşimle çok mutluyuz. Bir aşk evliliği yaptık. Zaten Altan üniversiteden arkadaşımdı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Usta şarkıcı Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Berna Arduç ile eylül ayında evlenmişti. 2021'de Eda Edgü ile ayrılık kararı alan 54 yaşındaki Altan Gencebay, ikinci kez evlenmişti.