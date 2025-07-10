Orhan Gencebay'a şok! Mahkemelik oldu

Orhan Gencebay, kiracısıyla sorunlar yaşadı. İddiaya göre, Gencebay’ın Rumeli Kavağı Mahallesi’ndeki mülkünde faaliyet gösteren işletmeci, aylık 8 bin TL’lik kirayı yatırmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gencebay, kiraların birikmesi sonucu kiracısına ihtarname gönderdi. Ödeme alamayan Gencebay, mahkemeye başvurarak tahliye davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu işletmenin tahliye edilmesi talep edildi.

MAHKEME ÜNLÜ İSMİ HAKLI BULDU DERKEN…

Yerel mahkeme, delil ve beyanları inceleyerek Orhan Gencebay’ı haklı buldu ve kiracının dükkandan tahliyesine karar verdi ancak kararın ardından işletmeci itiraz ederek, kirasını zamanında ödediğini ve kararın ağır olduğunu öne sürdü. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

DOSYA YEREL MAHKEMEYE GERİ GÖNDERİLDİ

Üst mahkeme, yapılan itirazı değerlendirerek dosyayı yeniden incelenmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi ve süreç yeniden yargılamaya açıldı.