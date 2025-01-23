Orhan Gencebay'dan tepki çeken yorum: " İhmaller olabilir, kesinlikle kötü niyetli değildir"

Bolu Kartalya'daki otelde çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Büyük facia tüm ülkeyi yasa boğdu. Pek çok kesimden isimde elbette yaşanan feci olaya isyan etti. Sanat dünyasından da sesler yükseldi.

Magazin Burada'nın paylaştığı bir videoda Orhan Gencebay'ın yaşanan facia ile ilgili verdiği tepki ise dikkat çekti.

Sözlerini çok dikkatli seçen Gencebay, iktidarı eleştirmemek adına büyük çaba sarf etti. 79 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği yangın ile ilgili düşünceleri sorulan Orhan Gencebay "yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük, son derece acı bir olay tabi allah gani gani rahmet eylesin" diyerek sözlerine başladı.

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"BU KONUDA KONUŞMAK BİZE DÜŞMEZ ONLAR DAHA İYİ BİLİR!"

Magazin Burada muhabirinin yaşanan büyük olay sonrası hiçbir istifa olmadığı yönündeki sorusuna ise Gencebay "bu konuda konuşmak bize düşmez çünkü olayların iç yüzünü onu onlar daha iyi bilir yönetenler daha iyi bilir hepsi iyi niyetlidir gerekeni yapmaya çalışacaktır ihmaller olabilir kesinlikle kötü niyetli değildir" diye cevap verdi.

Yangının olduğu otelin çevresindeki otellerde bulunan ziyaretçilerden yangın sonrası günlerde kayak yapmaya devam edenler olduğu bu konuda neler düşündüğü sorulan Gencebay ise konuyu bir anda Gazze'ye getirip şunları söyledi:

"Herkesin zamanı yaşamı var görüyoruz Gazze'de neler oluyor Filistin'de neler oluyor neler oluyor dünyada hiçbiri doğru değil şüphesiz ama yaşanmış böyle şeyler olabiliyor herkesin yaşamına da saygı göstererek yaşamak bu olmalı ilkelerimiz bu doğrultuda olmalı"

Gencebay'ın paylaşılan videosuna ise sosyal medyadan tepkiler verildi. Bazı kullanıcılar Gencebay'ı kendi şarkısı ile eleştirerek 'Kula kulluk edene yazıklar olsun' diye tepki gösterdi.