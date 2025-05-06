Orhan Gencebay'ın lüks yalısında kavga sesleri! Komşusuyla birbirine girdi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın İstanbul Sarıyer ilçesindeki lüks yalısını satılacağı ileri sürülmüştü. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, ise bu iddiaları reddetmişti.

Gencebay’ın eşi yalısındaki komşusuyla birbirine girdi. Yine komşuları tarafından kayda alınan görüntülerde birbirlerine seslerini yükselttikleri görüldü.

AYIRMAK İSTEYEN KİŞİYİ DE İTTİ

Sevim Emre ile komşusunun kavgasını gören bir başka komşunun ise kavgayı ayırmaya gittiği görülüyor. Bu esnada Sevim Emre daha fazla sinirlenerek o kişiyi itiyor.

Sevim Emre'nin "Git buradan" diye bağırdığı videoda görüldü.