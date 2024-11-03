Orhan Kalkan cinayetinde tutuklama

Kaynak: İHA
Orhan Kalkan cinayetinde tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan Orhan Kalkan cinayetinde gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

31 Ekim'de Cizre ilçesinde kaybolan daha sonrasında ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve cenazesi vatandaşlar tarafından Güçlükonak yolunda bulunan Orhan Kalkan cinayeti ile ilgili Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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