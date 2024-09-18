Orhan Pamuk’un eseri Masumiyet Müzesi dizi oluyor: Selahattin Paşalı başrolde

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 2008 yılında yayımlanan Türkiye edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilen “Masumiyet Müzesi” adlı romanı, Netflix tarafından mini dizi olarak uyarlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, romanın aynı adlı hikâyesini ekranlara taşıyacak ve dokuz bölümlük bir formatta izleyiciyle buluşacak.

BAŞROL OYUNCULARI BELİRLENDİ

Dizinin başrollerinde, son dönemin popüler oyuncularından Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir ve Oya Unustası yer alacak. Paşalı, dizide Kemal karakterini canlandıracak. Kemal, İstanbul’un köklü ve zengin bir ailesinden gelen bir gençtir ve hikâye onun hayatındaki aşkı, pişmanlıkları ve saplantılarını anlatıyor.Kemal’in aşık olduğu Füsun karakterini ise genç oyuncu Eylül Lize Kandemir canlandıracak. Oya Unustası ise Kemal’in nişanlısı olarak diziye renk katacak.

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YÖNETMEN KOLTUĞUNDA ZEYNEP GÜNAY TAN

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Zeynep Günay Tan, Türk televizyon dünyasında pek çok başarılı projeye imza atmış bir isimdir. Kendisi, daha önce İstanbullu Gelin ve Bir İstanbul Masalı gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Tan’ın duygu yoğunluğu yüksek hikâyeleri ekrana taşıma konusundaki başarısı, Masumiyet Müzesi dizisinin de derin ve etkileyici bir yapım olacağının sinyallerini veriyor.

ORHAN PAMUK’UN ONAYI OLMADAN DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Dizinin senaryosu, Ertan Kurtulan tarafından yazılıyor ve Orhan Pamuk’un eseriyle birebir uyumlu bir şekilde uyarlanıyor. Pamuk, dizinin senaryosunda yapılacak hiçbir değişikliğin kendi onayı olmadan yapılamayacağını özellikle vurguladı. Bu durum, romanın hayranları için eserin dizi versiyonunda da orijinal hikâyenin ruhunun korunacağı anlamına geliyor.

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SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Kemal karakterini canlandıracak olan Selahattin Paşalı, son yıllarda oyunculuk kariyerinde hızla yükselen bir isim. İlk olarak 2017 yılında Kalp Atışı dizisinde Alp Sungur rolüyle ekranlarda boy gösteren Paşalı, daha sonra Netflix’te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Paşalı, en son olarak Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştı. Şimdi ise Masumiyet Müzesi ile üçüncü Netflix projesinde yer alacak.

Paşalı, ayrıca 2023 Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Onun Kemal karakterine nasıl bir derinlik katacağı şimdiden merak konusu.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Füsun karakterine hayat verecek olan Eylül Lize Kandemir, genç yaşıyla dikkat çeken yetenekli bir oyuncu. Dizide, Füsun’un masumiyeti ve aşkı ile Kemal’in hayatındaki çalkantılara nasıl yön verdiğini göreceğiz. Kandemir’in, Füsun karakterini nasıl yorumlayacağı, izleyicilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

MASUMİYET MÜZESİ’NİN KONUSU

Masumiyet Müzesi, 1975 yılında İstanbul’da geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Roman, tekstil zengini Basmacı ailesinin oğlu Kemal’in, uzaktan akrabası olan Füsun’a duyduğu derin ve tutkulu aşkı merkeze alıyor. Kemal, zengin bir ailenin iyi eğitimli, kültürlü oğludur ve nişanlıdır. Ancak, Füsun’la tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişir. Füsun, onun saplantı haline getirdiği bir aşka dönüşür ve Kemal, hayatının geri kalanını bu aşkla ve pişmanlıkla geçirir.

Roman, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda İstanbul’un toplumsal ve kültürel yapısına da ışık tutan bir eserdir. Masumiyet Müzesi, bireylerin iç dünyasına derinlemesine inen, insan ilişkilerindeki karmaşıklıkları gözler önüne seren bir yapıya sahip.

MASUMİYET MÜZESİ

Orhan Pamuk, romanındaki nesneleri toplayarak İstanbul’da bir müze açmıştı. 28 Nisan 2012’de Çukurcuma’da açılan Masumiyet Müzesi, romanla aynı adı taşır ve içinde Kemal ile Füsun’un aşkına dair birçok obje sergileniryor. Müze, romanın hayranları için bir anlamda hikâyenin fiziksel bir yansımasıdır ve İstanbul’da edebiyat tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer.

Netflix’in bu önemli yapımı dokuz bölümden oluşacak. Mini dizi formatında tasarlanan proje, romanın ana hatlarını birebir izleyerek izleyicilere sunulacak. Dizi, Zeynep Günay Tan’ın yönetmenliğinde ve Ertan Kurtulan’ın kaleminden ekrana taşınacak. Orhan Pamuk’un romanıyla örtüşen bir yapım olması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Pamuk’un, dizide yapılacak değişiklikleri denetleyecek olması da bu uyarlamanın özgünlüğüne dair beklentileri yükseltiyor.