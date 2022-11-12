Orhan Taylan: Resimleriniz satılmaya başlayınca dışlanmazsınız

Röportaj: Mayıs Alizade

Yeniçağ: Sizinle resim konuşmuştuk, Michel Faucault konuşmuştuk, Muhammet Fuzuli konuşmuştuk. Bu defaki sohbetimize zatıalinizin başlamasını rica edebilir miyim?

Taylan: Bu sohbetimize, dilerseniz 1976 yılında aramızdan ayrılan ünlü heykelci, can dostum, ağabeyim, ustam Kuzgun Acar'ı anarak başlayalım. Heykel sanatına hareketi, dinamizmi getiren bir sanatçıydı. Yaratıcılıkta hepimize yol gösteren olmuştur.

Yeniçağ: 1960'ların ortalarından bu yana içinde bulunduğunuz Türk ve dünya resim sanatının geldiği aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kazanımlar, kayıplar...

Taylan: Özellikle 80'lerden itibaren resim sanatında perspektif'ten ve ışık/gölge kullanımından uzaklaşılması önemli bir özgürlük alanı oluşturdu. Ortaya soyut-figürasyon diyebileceğimiz bir resim türü çıktı. Bu büyük bir kazanım oldu. Ama kayıp diye bir şeyden söz edilebileceğini sanmıyorum.

Yeniçağ: Türk aydınlanmasının yolunu tabir caizse, fırçanıza açmaya çalışırken hangi sıkıntılarla karşılaştınız?

Taylan: Ana akımların dışında yeni bir yol açmaya çalışmak, resim piyasasına egemen olan çevreler tarafından dışlanmak demektir. Galeriler size kapılarını kapatır, sanat basını sizi görmezden gelir. Herkes kolay kolay bu durumun üstesinden gelemez. Ancak resimleriniz satılmaya başlayınca dışlanmadan kurtulursunuz. Bu sefer satışınızdan pay alabilmek için kapılar açılmaya başlar.

Yeniçağ: Türkiye'de sanat siyasi akımlar üzerinde ne derecede etki yapabiliyor? Yapamıyorsa sebebi nedir?

Taylan: Türkiye'de sanatın siyasi akımlar üzerinde bir etkisi varsa da marjinaldir. Belki sadece, seçim dönemlerinde kullanılan siyası sloganların, şiir sanatının bir ögesi olan kafiyeyi kullanmasından söz edebiliriz.

Yeniçağ: Türkiye'nin tablosu en çok satılan sanatçısı olarak resim piyasasının bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ara milyon dolarlık satışlar söz konusu olmuştu. Devam etti mi, etmediyse neden etmedi?

Taylan: Tablosu en çok satılan bir sanatçı olduğumu sanmıyorum doğrusu. Söz gelimi, 1990-2000 yılları arasında neredeyse sergilediğim her resim satılıyordu. Yani insanların cebinde para vardı. Sonradan o nisbi refah ortamı kalmadı. Ama milyon dolarlık satışları ben göremedim, maalesef. Bu durum biraz da benim, resim fiyatlarımı makul düzeyde tutma eğilimimden olabilir.

Yeniçağ: Yılın yarısını İstanbul'da, öbür yarısını Bodrum'da geçirdiğinizi biliyoruz. Çalışma grafiğiniz nasıl? Günün kaç saatinde çalışıyor, yılda kaç sergi açıyorsunuz?

Taylan: İyi çalışabildiğim günler üç saat sabah, iki saat öğle uykusundan sonra üç saat de akşamüstü olur. Tabii bunun aksadığı günler oluyor. Yılda en az iki sergi yaparım.

Yeniçağ: Türkiye ressamın sadece eserlerini satarak geçimini sağladığı bir noktaya geldi mi? Daha gelmediyse, geleceğinden ümitli misiniz?

Taylan: Benim, resim satışından başka bir gelirim yok. Başka ressamların da sadece eser satarak geçinebildiğine inanıyorum. Demek ki ülkemiz bu açıdan iyi durumda. Ekonomimiz düzeldikçe daha iyi olacağına, daha çok ressamın rahatça geçinecek duruma gelebileceğine inanıyorum. Elbette ümitliyim.