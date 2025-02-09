Orhan Uğuroğlu 3’lü zirvenin 7 gündem maddesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye ilişkin neler konuşulacağını Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Uğuroğlu, 3’lü zirvenin 7 gündem maddesine ilişkin kaleme aldığı yazı şu şekilde;

ORHAN UĞUROĞLU YAZDI...

Ankara’daki parti kaynaklarından aldığım bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daveti ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş bu akşam yemeğinde buluşacaklar.

Parti yetkililerinden aldığım bilgiye göre buluşma yeri ve saati gizli tutulacak ayrıca çıkışta da basın açıklaması yapılmayacak.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemi ve zamanı konusunda fikir ayrılığı var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ön seçim ile cumhurbaşkanı adayını Nisan veya Mayıs ayında açıklanmasından yanalar.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş ise hem önseçime hem de erken açıklamasına karşılar.

Mansur Yavaş, "Ön seçim için henüz erken. Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız” diyor.

Ekrem İmamoğlu, “Anlaşırız” diyor.

Bu görüş ayrılığı saatler sonra gizli mekanda buluşma ile çözülebilecek mı?

“Yaklaşık 1,6 milyon üyemiz var. Cumhurbaşkanı adayını belirlenmesi konusunda tüm vatandaşlarımızı Şubat ayın sonuna kadar CHP’ye üye olmaya davet ediyorum” diyen CHP lideri Özel üye kayıt kampanyası başlatmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tüm siyasi partilerin üye bilgilerini ve sayılarını online olarak anında açıklıyor.

Bu tartışmalar sırasında gözden kaçan çok önemli bir detayı ortaya çıkardım.

Bakın bu resmi belgeyi Yargıtay’dan aldım.

Aldığım bilgiye göre;

Gündemin 1. Maddesi:

Bu akşam yapılacak 3’lü zirvede gündemin ilk maddesi CHP’nin ön seçime katılacak üye sayısının değerlendirilmesi olacak.

Üye sayıları il ve ilçelere göre masaya yatırılarak değerlendirmeler yapılacak.

Sandık görevlilerinin seçimi de bu madde içerisinde görüşülecek.

Yargıtay resmi kayıtlarına göre CHP’nin an itibarı ile net üye sayısı şöyle:

1 milyon 531 bin 944 kişi.

Peki, bu üye sayısı kime yarar?

Çünkü CHP’de son 20 yılda üye sayısı büyük ölçüde artmadı.

İşte Mansur Yavaş’ın itirazının bir önemli nedeni de bu üye yapısıdır.

Yavaş bu nedenle kamuoyu anketinde ısrarlı bir tavır sürdürüyor.

Gündemin 2. Maddesi;

Ön seçim ve zamanlaması.

Mansur Yavaş’ın “erken” İmamoğlu ve Özel’in, “zamanına” görüşü ayrıntılı şekilde tartışılacak.

Gündemin 3. Maddesi;

Türkiye genelinde güvenilir 7 firmaya anket yaptırılması.

Bu konuda Yavaş’ın ısrarlı olması ve en önemli tartışmaların bu maddede yaşanacağı vurgulanıyor.

Anket sonuçlarının da her ay uzun vadede yaptırılması konusu gündemde yer alacak.

Gündemin 4. Maddesi;

Ekrem İmamoğlu’na getirilmek istenen siyasi yasak konusu olacak.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve İmamoğlu’nun siyasi yasağının ne zaman kesinleşeceği konusunda görüş alış verişi yapılacak.

Gündemin 5. Maddesi;

İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı formülünün tartışılması ve izlenmesi gereken yolun çizilmesi gündemin en önemli maddesi olarak öne çıkıyor.

Gündemin 6. Maddesi;

CHP Meclis gurubunun yani milletvekillerinin görüşlerinin alınması.

Gündemin 7. Maddesi

Önceki Genel başkanlarla cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi ve zamanlanması konusunda görüşlerinin alınması.

Özgür Özel’in sözlerini şöyle hatırlatayım:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ocak 2025’te meclis grup toplantısında partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıkladı ve sandık kuracaklarını söyledi.

Yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu anlatan Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" dedi.

CHP lideri, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini vurguladı ve bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısı yaptı.

Özel, "Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da 'partim görev verirse' diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, " Genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz" açıklamasını yaptı.