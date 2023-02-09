Orhan Uğuroğlu 8 yakınını depremde kaybettiğini açıkladı

Ünlü gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından belki de hayatının en zor tweetini paylaştı. Twitter hesabından isimlerini vererek 8 akrabasının depremden 3 gün sonra cansız bedenlerinin göçükten çıkartıldığını duyurdu.
Duayen gazeteci attığı ikinci twetinde ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 18 akrabasının isimlerini tek tek yazdı.
İşte Orhan Uğuroğlu'nun paylaştığı twettler:
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