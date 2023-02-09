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Orhan Uğuroğlu 8 yakınını depremde kaybettiğini açıkladı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Kahramanmaraş'ta yaşayan 8 akrabasının deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini, 18 akrabasının da enkaz altında kurtarılmayı beklediğini sosyal medya hesabından paylaştı. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:26
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Orhan Uğuroğlu 8 yakınını depremde kaybettiğini açıkladı

Orhan Uğuroğlu 8 yakınını depremde kaybettiğini açıkladı
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Ünlü gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından belki de hayatının en zor tweetini paylaştı. Twitter hesabından isimlerini vererek 8 akrabasının depremden 3 gün sonra cansız bedenlerinin göçükten çıkartıldığını duyurdu.

Duayen gazeteci attığı ikinci twetinde ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 18 akrabasının isimlerini tek tek yazdı.

İşte Orhan Uğuroğlu'nun paylaştığı twettler:

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