Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve ailesini neden sülalesine emanet etti. Orhan Uğuroğlu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin adının verildiği Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışına katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Akşener'in açıklamasına ilişkin, "İYİ PARTİ liderine ihbar mı var?" sorusunu sorarak şunları söyledi:

"İYİ PARTİ liderine ihbar mı var?

Meral Akşener dedi ki;

“Sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na Suikast endişesi mi var?"