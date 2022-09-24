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  • Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve ailesini neden sülalesine emanet etti. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve ailesini neden sülalesine emanet etti. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Orhan Uğuroğlu, Merak Akşener'in Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadelerine ilişkin bulunduğu paylaşım da, "İYİ Parti liderine ihbar mı var?" sorusunu sordu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:00
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Orhan Uğuroğlu açıkladı. Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve ailesini neden sülalesine emanet etti

Meral Akşener Kılıçdaroğlu ve ailesini neden sülalesine emanet etti. Orhan Uğuroğlu açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin adının verildiği Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışına katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Akşener'in açıklamasına ilişkin, "İYİ PARTİ liderine ihbar mı var?" sorusunu sorarak şunları söyledi:

"İYİ PARTİ liderine ihbar mı var? 

Meral Akşener dedi ki;

“Sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na Suikast endişesi mi var?"

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Selim
24.09.2022 22:06
Aşağıdaki ötük sen Türkiye ye ait değilsin mal ülkesine aitsin.  
 
Ötüken
24.09.2022 21:40
Selim soytarısı.Geçen yıllarda bir at hırsızına yaptırdığımız yumruk olayını vs unutmadık.Zamanı geldiğinde hepsi yargılanacak merak etme.  
 
Abbas
24.09.2022 21:26
Belki Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geçilince, görev süresini bitirmeden bir kısmını Meral hocaya bırakabilir, bu kadar düzgün olduğunu Meral hoca bunu görüyor, ülke de görecek  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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