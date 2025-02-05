Orhan Uğuroğlu Bahçeli’nin sağlık durumunu açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.

Ankara'da nedeni merak edilen iptal kararı için resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi, ancak MHP Lideri'nin sağlık sorunları olduğu konuşuluyordu.

Halk TV, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını iddia etti. İddia, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Uğuroğlu, Devlet Bahçeli’nin rutin kontroller için hastaneye gittiğini, doktorların önerisiyle müşahade altına alındığını, sağlık durumunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığını açıkladı.

BAHÇELİ HAKKINDA MHP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Çeliker konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çeliker, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" ifadelerini kullandı.