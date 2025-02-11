Orhan Uğuroğlu CHP grubuna girdi... Hangi Vekiller salona girdiğinde alkış tufanı koptu

CHP milletvekillerinin salona girişlerinde izleyicilerin büyük kısmı umursamadı. Cemal Enginyurt ve arkasından Salih Uzun salona girince müthiş bir alkış geldi. Grup öncesi konuştuğum milletvekillerinin gündeminde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın buluşması vardı.

Soruları şuydu:

“Siz bilgi almışsınızdır. Neler konuşuldu? Anladım ki CHP meclis gurubunu oluşturan milletvekillerine herhangi bir bilgilendirme yok. Deneyimli parlamento muhabiri olan ve her gün sabahtan akşama kadar mecliste görev yapan arkadaşlarıma sordum: Bir çok CHP milletvekilini göremedim. Ankara dışındalar mı?

Şöyle yanıtladılar:

- ”Evet her hafta guruba en fazla 40-45 milletvekili katılıyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden katılım çok az oluyor.” Anlaşılan o ki 133 milletvekili olan CHP’de bir bölünme var.

Bu durumda vakit erken ama CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde meclis gurubundan bakalım nasıl bir sonuç çıkar

CHP’lilerin aklında 3’lü zirve var ama Özgür Özel konuşmasının ilk 30 dakikasında konuya hiç değinmedi.

Özel’in konuşması an itibarı ile devam ediyor.

3’lü zirve hakkında bakalım kalacak 30 dakikada bilgi verecek mi?

Özgür Özel konuşmasının 55. Dakikasında üçlü zirveden bahsetti.

Sarayın trollerinin “CHP’de masada kavga ve kriz var” yayınlarına yanıt vermek için toplantı fotoğrafını yayınladı. İkinci alkış tufanı burada koptu.

Daha sonra yapılan toplantıyla ilgili mutabakat metnini okudu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sürece kayıtsız şartsız destek verdiğini açıkladı. Özgür Özel, konuşmasını erken seçim çağrısı yaparak ve Erdoğan'a 'Hodri meydan' diyerek tamamladı.