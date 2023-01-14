Orhan Uğuroğlu CHP'li Başkanın yaptıklarını Erdoğan'a açıkladı

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaş zamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından, belediye çalışanları da maaş zamlarını merak eder oldu. Bu kapsamda, her geçen gün yeni açıklamalar gelmeye başladı.

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplu iş sözleşmesinin imzalandığını ve belediyede asgari ücretin yemek ve yol dahil net 14.375 TL olduğunu açıkladı.

Taşdelen "Çalışanına yaşanabilir bir maaş vermek, sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Emekçilerimizi TÜİK rakamlarına ve hayat pahalılığına teslim etmedik. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde asgari ücreti yemek ve yol ücreti dahil net 14.375 TL yaptık." ifadelerini kullandı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kişisel sosyal medya hesabından CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Çankaya'da yaptıklarını anlatan bir paylaşımda bulundu.

Uğuroğlu, Taşdelen'i örnek göstererek "Yaşanabilir maaş sosyal devlet gereği, Emekçilerimizi TÜİK rakamlarına ve hayat pahalılığına teslim etmedik, İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde asgari ücreti yemek yol dahil net 14.375 TL yaptık" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"@RTErdogan

bak CHP'li Başkan

@AlperTasdelen06

Çankaya'da ne yaptı:

Yaşanabilir maaş sosyal devlet gereği

Emekçilerimizi TÜİK rakamlarına ve hayat pahalılığına teslim etmedik

İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde asgari ücreti yemek yol dahil net 14.375 TL yaptık"