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Orhan Uğuroğlu CHP'li Başkanın yaptıklarını Erdoğan'a açıkladı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a seslendi. Uğuroğlu, "Erdoğan bak; CHP'li Başkan Çankaya'da ne yaptı?" dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:31
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Orhan Uğuroğlu CHP'li Başkanı örnek göstererek Erdoğan'a seslendi

Orhan Uğuroğlu CHP'li Başkanın yaptıklarını Erdoğan'a açıkladı
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Milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaş zamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından, belediye çalışanları da maaş zamlarını merak eder oldu. Bu kapsamda, her geçen gün yeni açıklamalar gelmeye başladı.

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplu iş sözleşmesinin imzalandığını ve belediyede asgari ücretin yemek ve yol dahil net 14.375 TL olduğunu açıkladı. 

Taşdelen "Çalışanına yaşanabilir bir maaş vermek, sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Emekçilerimizi TÜİK rakamlarına ve hayat pahalılığına teslim etmedik. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde asgari ücreti yemek ve yol ücreti dahil net 14.375 TL yaptık." ifadelerini kullandı. 

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, kişisel sosyal medya hesabından CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Çankaya'da yaptıklarını anlatan bir paylaşımda bulundu.

Uğuroğlu, Taşdelen'i örnek göstererek "Yaşanabilir maaş sosyal devlet gereği, Emekçilerimizi TÜİK rakamlarına ve hayat pahalılığına teslim etmedik, İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde asgari ücreti yemek yol dahil net 14.375 TL yaptık" ifadelerini kullandı. 

Uğuroğlu'nun paylaşımı şöyle: 

"@RTErdogan
 bak CHP'li Başkan 
@AlperTasdelen06
 Çankaya'da ne yaptı:

Yaşanabilir maaş sosyal devlet gereği
Emekçilerimizi TÜİK rakamlarına ve hayat pahalılığına teslim etmedik
İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile belediyemizde asgari ücreti yemek yol dahil net 14.375 TL yaptık"

 

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👍
14.01.2023 13:03
TEBRİKLER ÇANKAYA BELEDİYESİ ALPER TAŞDELEN .🇹🇷  
 
1950
14.01.2023 12:45
Orhan bey Tayyip bey ile Kemal bey arasında bu kadar da fark olsun, yillar önce bir tiyatroda Allahım bir senin kuluna, birde Haydo ağanın kuluna bak, seninki sürünüyor, yazık değil mi diyordu  
 
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