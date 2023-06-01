Orhan Uğuroğlu ekonomiyi kimin yöneteceğini açıkladı. İyi şeyler bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarının açıklanması sonrası gözler yeni açıklanacak kabineye çevrildi. Yeni hükümette eski bakanların büyük bir çoğunluğunun görev alması beklenmiyor. Yeni Kabinede özellikle ekonominin başında kimin olacağı merak konusu oldu. Kulislerde ekonomi konusunda en çok Mehmet Şimşek’in adı geçiyor.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ekonomiyi kimin yöneteceğini açıkladı. Uğuroğlu, Mehmet Şimşek’in gelmesi durumunda Erdoğan’ın faiz ile ilgili sözlerinin çöpe gideceğini belirterek, “Kimse hayal görmesin ekonomi, ekonomist Erdoğan tarafından yönetilir. Milletin tercihi de budur” dedi.

Uğuroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Ekonomist Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan varken ekonomi ne Mehmet Şimşek'e ne de başkasına verilir Verilse Erdoğan'ın 21 yıllık, "Faiz + Nas" söylemi çöpe gitmiş olur Kimse hayal görmesin ekonomi, ekonomist Erdoğan tarafından yönetilir Milletin tercihi de budur”