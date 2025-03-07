Erdoğan’dan zirve kararı Parti liderlerini toplu halde Beştepe’ye davet edecek!

ORHAN UĞUROĞLU-ANKARA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim'de İmralı canisi Öcalan'a örgütü lağvetmesi koşuluyla yaptığı, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı hızla gelişti.

Bahçeli gelen tepkiler üzerine Öcalan’ın meclise gelmesi önerisinden geri adım attı ve DEM’in İmralı’ya giderek PKK’nın kendisini feshetmesi için yapacağı çağrıyı almasını istedi.

DEM heyeti İmralı buluşması sonrası Öcalan 27 Şubat'ta PKK örgütüne yönelik silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yaptı.

DEM Parti yöneticileri, sürecin başarıya ulaşması için, zaman kaybetmeden mekanizmaların oluşturulması ve örgütün feshi süreci ile demokratik siyasetin önünün açılmasına yönelik düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi amacıyla siyasi partilerle 1. Tur görüşmeleri yaptılar.

Fakat her nedense AKP ve MHP bu ziyaretlerin dışında kaldı.

Öcalan’ın açıklamasına PKK / Kandil’den şartlı destek geldi.

Bahçeli, PKK'nın ateşkes ilan edip Öcalan'ın çağrısına uyacağını açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve söz konusu kararın Öcalan'ın çağrısını "destekleyici ve tamamlayıcı özellikte" olduğunu belirterek özetle şöyle dedi:

"Çağrı bölücü örgütün bütün bileşenlerine yapılmıştır, riayet ve muvaffakiyeti yeni yüzyılda Türkiye'nin gücüne güç katacak, bin yıllık kardeşliği bir yanda çevikleştirip diğer yanda çelikleştirecektir.”

Bu gelişmeler devam ederken DEM heyeti siyasi partilere 2. Tur görüşme planladı.

10 Mart 2025’te DEM heyeti CHP’yi ziyaret edecek ve sonrasında da diğer partilerle görüşerek ikinci tur görüşmeleri tamamlanacak.

Barış Süreci gelişmeleri nasıl ilerleyecek ve nasıl bir sona ulaşacak?

AKP ve saraya yakın kaynaklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sürecin neden dışında kaldığını ve ne zaman devreye gireceğini araştırdım.

Güvenilir kaynağım şunları söyledi:

“Süreç Sayın Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te DEM eş başkanlarının el sıkışması ile başladı.

O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sürecin içerisindedir.

Gelişmeleri dikkatle, soğukkanlı bir şekilde anbean ve ihtiyatla izlemektedir.”

Sordum; Peki ne zaman devreye girecek?

Kaynağım dedi ki;

“DEM heyetinin siyasi partilerle yapacağı ikinci tur istişare toplantılarından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Meclis’te gurubu bulunan siyasi partilerin liderlerini toplu halde külliyeye davet edecek.”

Sordum; Toplantının amacı ortak bir çağrı metni yayınlamak için görüş birliği sağlamak mı olacak?

Kaynağım dedi ki;

“Amaç belli. Türkiye’nin ikinci yüzyıla terör belasından arınmış bir şekilde başlaması. Silahların teslim edilmesi, PKK’nın feshedilmesi, ülkemiz kaynaklarının terörle mücadeleye değil ülkenin kalkınmasına yönlendirilmesidir.

Gerek iç gerek dış dünyaya Türkiye’nin terörü sonlandırma kararlılığı bu buluşma sonrası ortaya konulacaktır.

Bu gelişmelerin son aşamasında son karar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük bir çoğunlukla verilecektir.”