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Orhan Uğuroğlu karne hediyesi et skandalını HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a sordu: Tek suçlu muhabir mi

HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kanalın muhabiri Fatmanur Boylu'nun gündem olan 'karne hediyesi et' haberi ile ilgili "Çıkıp özür dilemek yerine “Açıklama” yapmış. O halde takdir sizin." dedi. Ersoy'un sözlerine yanıt veren Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Tek suçlu muhabir mi?" dedi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:00
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Orhan Uğuroğlu karne hediyesi et skandalını sordu

Orhan Uğuroğlu karne hediyesi et skandalını HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a sordu: Tek suçlu muhabir mi
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HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kanalın muhabiri Fatmanur Boylu'nun gündem olan 'karne hediyesi et' haberinin nedeniyle işten çıkarılmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Haberin 'kesilmemiş' hâlini paylaşan Ersoy, "Türkiye’de mevcut ekonomik koşullarda evine et götüremeyen çoktur. Ama bu röportajdan o sonuç ancak montajla çıkar" dedi. Ersoy muhabirin özür dilemek yerine başka bir yolu tercih ettiğini söyledi. Ersoy'un paylaşımına yanıt veren Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Tek suçlu muhabir mi?" diyerek haberin montaj ve denetim aşamalarına dikkati çekti.

Uğuroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ersoy,
Haber Müdürünün Genel Haber Koordinatörünün hiç mi sorumluluğu yok?

İsteyen muhabir istediği gibi haber montajı yapıp söyleşileri çarpıtmayı başarabilir mi?

Habertürk'te haberleri kontrol etmeleri gereken sorumlulara yakıştı mı?

Tek suçlu muhabir mi?"

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Sadettin
25.01.2023 12:50
Mehmet Akif, habercilikte dik durmak ciddiyet işidir. Bu işi üzerindeki temiz kurşun geçirmez yelekler hiç kirlenmeden savaş muhabirliği şovu yapmaya benzemez.  
 
iş ve kurum ahlakı
25.01.2023 12:31
Habertürk hemi milleti kandırmış hemi de personeline/gazeteciye kazık atmış. (gazeteci de iş ahlakının dışına çıkmış tabiki)  
 
SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
25.01.2023 12:21
DOĞRU HABERCİLİK RIZIKTIR-NAMUSTUR-HELALİNDEN KAZANMADIR. AKLIMIZI YANILTMAYA ÇALIŞAN HABERCİ DEĞİLDİR. 102.90 DA SAPTIRMANIN ALASI VAR.hEPSİ YALAN HABER  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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