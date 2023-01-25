Orhan Uğuroğlu karne hediyesi et skandalını HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a sordu: Tek suçlu muhabir mi

HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kanalın muhabiri Fatmanur Boylu'nun gündem olan 'karne hediyesi et' haberinin nedeniyle işten çıkarılmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Haberin 'kesilmemiş' hâlini paylaşan Ersoy, "Türkiye’de mevcut ekonomik koşullarda evine et götüremeyen çoktur. Ama bu röportajdan o sonuç ancak montajla çıkar" dedi. Ersoy muhabirin özür dilemek yerine başka bir yolu tercih ettiğini söyledi. Ersoy'un paylaşımına yanıt veren Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Tek suçlu muhabir mi?" diyerek haberin montaj ve denetim aşamalarına dikkati çekti.

Uğuroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ersoy,

Haber Müdürünün Genel Haber Koordinatörünün hiç mi sorumluluğu yok?

İsteyen muhabir istediği gibi haber montajı yapıp söyleşileri çarpıtmayı başarabilir mi?

Habertürk'te haberleri kontrol etmeleri gereken sorumlulara yakıştı mı?

Tek suçlu muhabir mi?"