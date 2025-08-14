Orhan Uğuroğlu, Özel’in Erdoğan’a hediyesini açıkladı! Kimsenin aklına bile gelmiyordu…

Özgür Özel, Bayrampaşa’da düzenlenen mitinginde bugün 12.00’a işaret ederek, AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, ‘Turbun büyüğü heybede’ diyorsun, heybede tutmayacağım yarın 12.00’yi bekle” demişti. Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise X hesabından yaptığı paylaşımda bomba bilgiler olduğunun altını çizerek, “Erdoğan istifa edecek Erken Seçim gelecek…” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ÖZEL: AK PARTİ, KURULUŞ YILDÖNÜMÜ HEDİYEN GELİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayrampaşa’da düzenlenen mitinginde konuştu. ‘İBB Borsası’ ve ‘Beyaz toroslar’ gibi iddiaları gündeme getiren Özel’in mitingde Erdoğan’a seslenerek, “Yarın 12.00’yi bekleyin. AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, ‘Turbun büyüğü heybede’ diyorsun, heybede tutmayacağım yarın 12.00’yi bekle” ifadeleri kullanması dikkat çekmişti.

UĞUROĞLU: ERDOĞAN İSTİFA EDECEK, ERKEN SEÇİM GELECEK

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise X hesabından yaptığı paylaşımda bilgilerin çarpıcı olduğunu vurgulayarak, “Özel’ın Erdoğan'a hediyesini açıklayayım; Öyle bomba dosya geliyor ki; Erdoğan istifa edecek Erken Seçim gelecek…” dedi.

CHP'DEN 12 PAYLAŞIMI

CHP iletişim ise gece saatlerinde "Tayyip Bey yarın 12’yi bekle! AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor!" şeklinde fotoğraflı bir paylaşımda bulundu.