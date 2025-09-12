Orhan Uğuroğlu, PKK'ya gelecek affın detaylarını yazdı! Hepsi aramıza karışacak...

ORHAN UĞUROĞLU / ÖZEL HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan açılım tiyatrosu silahları yakma perdesinin ardından Meclis’e taşınmıştı. Meclis ayağındaki sahne ise devam ediyor. Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, terör örgütü PKK’ya gelecek affın detaylarını yazdı. Uğuroğlu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, PKK mensuplarının topluma kazandırılmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladığını belirtti. Uğuroğlu, teklifin herhangi bir siyasi parti (AKP, MHP veya DEM) tarafından talep edildiğine dair bilgi bulunmadığının altını çizdi.

Teklifin detayları ise şu şekilde;

Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını, milli birliğimizi ve ülke bütünlüğünü hedef alan ayrılıkçı terör örgütü PKK’nin kontrolü altında bulunan her nevi silah, mühimmat ve sair malvarlığı değerlerini güvenlik birimlerine tamamen teslim etmesi ve bu suretle fiili varlığına son vermesi üzerine PKK mensubu olup da artık örgüt bağlantısı kalmamış olan kişilerin topluma kazandırılmalarının sağlanmasıdır.

Bu Kanun hükümleri, PKK’nin ve kontrolü altındaki her türlü örgütsel yapılanmanın mensubu olan kişileri kapsar. “PKK mensubu” ibaresinden, Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılan “örgüt mensubu” kişiler anlaşılır.

PKK’nin kontrolü altında bulunan her nevi silah, mühimmat ve sair malvarlığı değerlerini teslimi, teslimin yapıldığı güvenlik birimi yetkilileri tarafından tutanağa bağlanır.

Teslimatı gerçekleştiren örgüt mensupları, haklarında bu kanun hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, üç yıl süreyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılır.

Bu tutanaklar, serbest bırakılan ve yurt dışında olup da her türlü silah ve teçhizattan arınmış olarak başka bir devletin güvenlik birimlerine teslim olan örgüt mensubu kişilerin sayısı dikkate alınarak, Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek istişari karara istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile PKK’nin kontrolü altında bulunan her nevi silah, mühimmat ve sair malvarlığı değerlerini güvenlik birimlerine tamamen teslim ettiği ve bu suretle fiili varlığına son verdiği ilan olunur.

Birinci fıkrada belirtilen Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazetede yayımlanması üzerine, kişiler hakkında, PKK ile ilişkilendirilerek, yapılmakta olan soruşturma ve kovuşturmalar durdurulur;

Verilmiş ve kesinleşmiş olan ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümlerin infazına başlanmaz, başlanmış olanların infazı durdurulur.

İkinci fıkra kapsamına giren kişilerden haklarında, temel şekli itibarıyla üst sınırı on yıldan daha az süreyle hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma yapılanlar dört yıl, on yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma yapılanlar sekiz yıl, on yıldan daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar beş yıl, on yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar on yıl, süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulur.

Denetimli serbestlik süresi içinde yeniden suç işlememeleri halinde; haklarında soruşturma yapılanlarla ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kamu davası açılmış olanlarla ilgili olarak düşme kararı verilir; haklarında mahkûmiyet hükmü verilmiş olanların cezaları infaz edilmiş sayılır ve bu mahkûmiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmaz.

Bu madde hükümlerine göre hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan kişinin adli kontrol süresi içinde suç işlememesi halinde, tedbirin kaldırılmasına karar verilir.

Bu madde hükümlerine göre verilmiş olan adli kontrol ve denetimli serbestlik kararlarına ilişkin süreler, verildikleri tarihten itibaren işlemeye başlar.

Bu madde hükümlerine göre karar vermeye, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun görevlendireceği Ankara ağır ceza mahkemeleri yetkilidir. Ağır ceza mahkemesinin verdiği karara karşı itiraz kanun yoluna başvurulabilir.

Ağır ceza mahkemesi tarafından bu madde hükümlerine göre verilen kararlar, özel bir sisteme kaydedilir. Bu sistemdeki kayıtlar, başka bir amaçla kullanılamaz.

Bu madde hükümleri, kasten öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, eziyet, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak uygulanmaz.