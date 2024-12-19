Orhan Uğuroğlu, TÜRK-İŞ'in talep edeceği asgari ücret zam oranını açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona ererken, gözler asgari ücretin ne zaman açıklanacağına çevrildi. Son toplantıdan herhangi bir rakam çıkmazken, TÜRK-İŞ tarafından yapılan son açıklamada asgari ücret talebine ilişkin saat verilerek “Saat 16. 00’da rakamı açıklayacağız” denildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Biz parayı veren değiliz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Artık milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok. Milletin beklentilerini ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım. Komisyonun bunda büyük sorumluluğu var, hem hükümetimizin, Çalışma Bakanımızın hem işverenimizin hem de TÜRK-İŞ olarak bizim. Bu sorumluluğu şimdiye kadar taşıdık, bundan sonra da taşıyacağız. Rakamı gidin ya hükümete ya da işverene sorun" ifadelerini kullanmıştı.

ORHAN UĞUROĞLU AÇIKLADI

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, TÜRK-İŞ’in açıklayacağı oranın yüzde 45’in üzerinde olacağını belirtti. Uğuroğlu, “En az rakam olarak yüzde 50+ düşünülüyor. Bu da asgari ücret talebinin en az 26 bin lira olacağını gösteriyor” dedi.