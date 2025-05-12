Orhan Uğuroğlu yazdı: PKK bu kez silahlı değil siyasi ihanet peşinde!..

Orhan Uğuroğlu yazdı:

Terör örgütü PKK'nin "fesih" açıklamasına, “Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı” diye başladı.

Terör Partisi PKK’nın bildirisini Komando Asteğmen olduğum 1981 yılında Yüksekova’da kollarımda Şehit verdiğim Kütahyalı komando Mehmet Günaydın’ın ruhunu ve kahraman silah arkadaşlarımı anarak değerlendireceğim.

PKK diyor ki;

“Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.”

Soruyor ve yorumluyorum;

Apo İmralı’dan nasıl yürütecek? AKP, MHP ve DEM tarafından hem Apo hem de terör örgütünün yönetim kadrosun af mı çıkartılacak? Apo’ya siyaset yapma yolu mu açılacak? DEM adını PKK olarak mı KCK olarak mı değiştirecek.

PKK diyor ki;

Partimiz PKK, kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı.

Soruyor ve yorumluyorum;

Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunu resmi olarak tüm dünyaya duyuran Lozan Antlaşması'nda tek bir kelime “Kürt” ifadesi var mıdır?

Azınlık olarak belirtilen gruplar, Osmanlı geleneğinde geldiği şekilde Lozan Antlaşması'nda; Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olarak tanımlar ve hakları korunur.

Diğer etnik gruplar azınlık olarak kabul edilmez.

Lozan antlaşması ve bu antlaşmadaki azınlıklar ile ilgili maddeler ile Türkiye Cumhuriyeti, katı bir şekilde ülkede yaşayan azınlıklarını belirlemiştir.

Diğer etnik grupları ise Türk saymıştır.

Bu PKK açıklaması Türk ve Kürt milletinin güvencesi olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusu olan Lozan antlaşmasını kaldırmak Sevr şartlarına döndürmeyi teklif etmektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine bugüne kadar silahlı terör eylemleri ile ihanet eden PKK bu kez silahlı değil ama siyasi ihanet peşindedir.

PKK diyor ki;

“Doğuşunda reel sosyalizmin etkilerini yaşadı ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini benimseyerek, silahlı mücadele stratejisi temelinde meşru, haklı bir mücadele yürüttü. PKK katı Kürt inkarının, buna dayalı imha siyasetinin, soykırım ve asimilasyon politikalarının egemen olduğu koşullarda şekillendi.

1978’den başlayarak yürüttüğü özgürlük mücadelesiyle Kürt varlığını kabul ettirmeyi ve Kürt sorununun Türkiye’nin temel realitesi olarak görülmesini esas aldı. Bu temelde başarıyla yürüttüğü mücadele sonucunda halkımız adına diriliş devrimini gerçekleştirerek bölge halklarının özgürlük umudu ve onurlu yaşam arayışının sembolü haline geldi.

Soruyor ve yorumluyorum;

Dünyada hangi terör eylemi meşru olarak kabul edilir ki?

Türkiye’de “katı Kürt inkarı” asla olmadı. Türkiye’de PKK terör örgütü muhatap alındı ve Kürt ve Türk vatandaşlarımızın teröre karşı verdiği topyekun mücadele ortaya konuldu.

“Soykırım ve asimilasyon” istiyorsa PKK İsrail’e baksın, Gazze’de Müslüman kardeşlerimize karşı yürütülen siyonist soykırımı kınasın. Asimilasyon ve Soykırım demek Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı yeni bir ihanetin ve alçaklığın sloganı demektir

PKK diyor ki;

Derin devletin Turgut Özal ve ekibini ortadan kaldırması, Kürt inkâr ve imha siyasetinde ısrar ederek savaşı tırmandırması neticesinde bu yeni süreç sabote oldu. Binlerce köy boşaltılıp yakıldı. Milyonlarca Kürt yerinden yurdundan edildi, on binlercesi işkencelerden geçirilerek zindanlara atıldı ve binlercesi ise faili meçhul biçimde katledildi.

Buna karşılık Özgürlük Hareketi hem nicel hem nitel olarak büyüdü, gerilla savaşı Kürdistan ve Türkiye’ye yayıldı.

Soruyor ve yorumluyorum;

Ey Erdoğan, Ey Bahçeli bu mudur 2. Barış Planı projesi?

Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik bu yalanlar bu iftiralar bu suçlamalara karşı tek bir kelime etmeyecek misiniz?

PKK kendisini böyle mi feshedecek?

Türkiye bu ağır suçlamaları bugün kabul ederse yarın bilin ki ağır tazminat davalarına muhatap olacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman Mehmetçiklerimizi, kahraman polislerimizi, kahraman MİT mensuplarımızı, bebek, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden terör eylemleriyle şehit eden alçakların bu açıklamalarını;

Hangi Türk siyasetçisi kabul edebilir.

Eden olursa vatana ihanetten yargılanmalıdır.

PKK diyor ki;

"Süreç 15 Şubat 1999 uluslararası komplosu ile farklı bir aşamaya taşındı. Bu süreçte komplonun önemli bir hedefi olan Kürt-Türk savaşı Önder APO’nun büyük fedakarlıkları ve çabaları sayesinde engellendi. İmralı işkence ve soykırım sisteminde tutulmasına karşın Kürt sorununu demokratik ve barışçıl yollardan çözme yönündeki ısrarını sürdürdü.

Soruyor ve yorumluyorum;

Yalanın ve çarpıtmanın daniskasıdır bu açıklama.

15 Şubat 199’dan bu yana PKK’nın yaptığı terör eylemlerinin de sorumlusudur bebek katili, İmralı Canisi Öcalan.

Her terör eyleminde yargılanması gerekirken AKP iktidarı tarafından yargılanmamıştır.

Kürt – Türk savaşı yoktur PKK terör örgütü ve Türkiye’nin terörle mücadelesi vardır.

Sözde “Barış ve Demokratik Toplum süreci” isteyen PKK elebaşları bu açıklamaları ile Öcalan’ı da İmralı’ya bir kez gömdüler.

Eğer bu açıklama bildirinin altında adı olanların yanı sıra Öcalan tarafından onaylandıysa Cumhuriyet Savcıları tarafından derhal haklarında soruşturma açılması ve yargılanmaları gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Büyük Türk Milleti de PKK’nın iğrenç iftiralarını kabul etmez, edemez.

Haydi Bakalım MHP ve AKP’liler bu bildiriye neler söyleyeceksiniz bekliyorum.

Özellikle Devlet Bahçeli’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum ki;

İktidarınızın sonuna geldiniz. Düşün artık milletin yakasından.

Derhal erken seçim yapılmalı, Cumhur İttifakı tek bir gün dahi iktidarda kalmamalıdır.