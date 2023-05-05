Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA PAR'a ve bu cepheden gelen açıklamalara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Son olarak parti tarafından Trabzon'da kurulan bir stand halkın yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Hükümet kanadından yapılan bazı açıklamalar partiyle yapılan ortaklığı reddetmek yönünde olsa da kağıt üzerindeki birliktelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara’daki “domuz bağı katliamları”nın sorumlularından olan Mehmet Emin Alpsoy’un (71) cezasını “kocama” gerekçesiyle affetmesi bunun böyle olmadığını gösteriyor.

HÜDA PAR'ın yaptığı açıklamalara sert bir tepki de Orhan Uğuroğlu'ndan geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Ey kürdistan artık sahibin var. Yükselt sesini. Kaldır şehadet parmağını.” şeklindeki sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Uğuroğlu şunları yazdı:

"Vay alçak vay hain vay

AKP’nin ortağı HÜDA PAR amacını ortaya koydu

Neredesin Devlet Bahçeli?

Duyuyor musunuz AKP seçmenleri?"



İŞTE ORHAN UĞUROĞLU'NUN TEPKİSİNİ ÇEKEN O SÖZLER

İkinci Yüzyıl Gençliği tarafından hazırlandığı iddia edilen görüntülerde HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu şunları söylüyor:

Biz de zayıf düşürüldük, katledildik, hapse değdik, bölündük, parçalandık mustazaflar ümitsiz değil artık. Ey kürdistan artık sahibin var. Yükselt sesini. Kaldır şehadet parmağını. Tekbir Allahu Ekber.

Videonun devamında da Yapıcıoğlu’nun “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde AKP listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız” açıklaması yer alıyor.