Bursa'nın Orhangazi ilçesi Belediye Başkanı Bekir Aydın, akşam saatlerinde ziyaretine gittiği kardeşinin evinde rahatsızlandı. Tansiyon düşmesine bağlı baygınlık geçirip düşen Aydın’a ilk müdahaleyi aile bireyleri yaptı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Aydın, burada müşahede altına alındı. Başkan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre doktor kontrolünde tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.