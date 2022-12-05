Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri önceki akşam şehir merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 13 çıkı halinde 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis araçta bulunan C.D. (19) ile F.Y. (23) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu için kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen biri kadın iki kişi buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.