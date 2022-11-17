Orhangazili zeytin üreticisi derdini, İYİ Partili Tatlıoğlu’na anlattı

Marmarabirlik’in açıkladığı taban fiyatlara göre, geçen sene sattığı bir kilo zeytin ile 1 litre mazot alabilen zeytin üreticisi, bu yıl 1,5 kilo zeytin satarak bir litre mazot ancak alabiliyor.

Devlet bankalarına kredi başvurusunda bulunduklarını, fakat kredi alamadıklarını söyleyen Orhangazi Yeniköylü üreticiler, sorunlarını İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu’na anlattı.

Mazot, gübre, ilaç ve işçilik fiyatlarının artmasından ve zeytini toplayacak işçi bulamamaktan dert yanan zeytin üreticileri, her geçen senenin, bir önceki seneyi arattığını, böyle giderse, önümüzdeki yıllarda ne zeytin, ne de zeytini üretecek çiftçinin kalmayacağını söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu, Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy’de, zeytin hasadına başlayan üreticileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

“YAKINDA BU ZEYTİNİ DE BULAMAYACAĞIZ”

Yıllarca çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve köyüne dönen Fatma hocamız, zeytin hasadının sıkıntılarını dile getirirken “Değil çiftçiliği özendirmek, bitirmek için çaba harcanıyor. Gençlerimiz çiftçi olmak yerine, Orhangazi’deki fabrikalarda asgari ücretle çalışmayı tercih ediyor. Neden? Çünkü çiftçi olup da verdiği emeğin karşılığını alamamaktansa, alacağı asgari ücretle, kıt kanaat da olsa geçinmeyi tercih ediyor. Mazot, gübre, ilaç ve işçilik fiyatlarına gelen zamlar ortada. Zeytine biçilen değer de ortada. Her geçen sene, bir önceki seneyi aratıyor. Geçen sene sattığımız bir kilo zeytinle 1 litre mazot alabilirken, bu yıl 1,5 kilo zeytin satarak bir litre mazot ancak alabiliyoruz. İşçilik fiyatları çok yüksek. Yüksek olmasına rağmen işçi de bulamıyoruz. Tüm akrabalarımızla bir araya geldik, bahçelerimizdeki zeytinlerimizi birlikte topluyoruz. Böyle giderse, önümüzdeki yıllarda ne zeytini, ne de zeytini üretecek çiftçiyi bulamayacaklar!” dedi.

“DEVLET BANKALARI KREDİ VERMİYOR”

Bir diğer zeytin üreticisi de devlet bankalarından kredi alamamaktan yakınırken “Özel bankalar yüksek faizle kredi verdiği için, devlet bankalarından kredi almak istiyoruz, ama alamıyoruz. Çiftçiye destek olmak için kurulan devletin bankası, bana değil de neden tarımla ilgilenmeyenlere kredi vermeyi tercih ediyor. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz?” diyerek dert yandı.

“AVRUPALI ÇİFTÇİ NASIL KAZANIYORSA, BİZİM ÇİFTÇİMİZ DE KAZANACAK”

Zeytin üreticilerinin sıkıntılarını dinleyen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu, Ak Parti iktidarının uyguladığı yanlış tarım politikaları sebebiyle, çiftçinin sorunları ile baş başa bırakıldığını ve mağdur edildiğini, ülkede tarımın ve hayvancılığın bitmek üzere olduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, yaklaşan genel seçimi işaret ederek, şu ifadeleri kullandı.

“Ülkemizde hem tarımın, hem de hayvancılığın eski günlerine dönmesine az kaldı. İYİ Parti’nin tarım ve hayvancılık politikaları hazır. Hiçbir çiftçimizin zarar etmesine göz yummayacağız. Çiftçimizi, kuraklık oldu, dolu vurdu, hastalık geldi diyerek kara kara düşündürmeyeceğiz. Avrupa’daki çiftçi, ürettiğinden nasıl kazanıyorsa, bizim çiftçimiz de kazanacak. Hem çiftçi kazanacak, hem de milletimiz, sebzeyi ve meyveyi ucuza alabilecek. Çiftçi üretmesin, Türkiye tarımsal üretimde ithalata bağımlı kalsın diye uğraşanlar gidecek, ürettiğinden kazanan, zengin ve mutlu çiftçilerimiz için çözümler üreten İYİ Parti gelecek. Çiftçinin, yetiştiricinin mağdur olduğu son sezon, son hasat olacak inşallah.”