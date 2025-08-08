Orkent Başkanı Nihat Şen de diplomayı parayla almış!

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen’in, Dublin Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasını para karşılığı temin ettiği öne sürüldü.

2023’TE YÜKSEK LİSANS, 2024’TE DOKTORA



Nihat Şen, 2023 yılında yüksek lisans, 2024 yılında ise doktora eğitimini Dublin Üniversitesi’nde tamamladı. Parayla diploma aldığı öne sürülen 811 kişi arasında, Dublin Üniversitesi’nden hem yüksek lisans hem de doktora diploması aldığı belirtilen Nihat Şen’in de yer aldığı iddia edildi. Şen’in Dublin Üniversitesi’nden aldığı diploma, kendi resmi internet sitesi nihatsen.com’da da açıkça görülüyor.

DUBLİN ÜNİVERSİTESİ ASLINDA ŞİRKET



Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre: Uluslararası Dublin Üniversitesi, 2023 yılında BirGün gazetesinin “49 bin TL’ye Dr. unvanı satılıyor” başlıklı haberiyle gündeme taşınmıştı. Haberde, bu kurumun gerçekte üniversite değil, “üniversite” adı altında faaliyet yürüten bir şirket olduğu belirtilmişti. Birçok siyasetçinin öz geçmişinde de bu kurumdan alınan eğitim bilgisi yer alıyor.

TMMOB, YÖK’E RESMİ YAZI GÖNDERMİŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 13 Aralık 2023’te Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yazı göndererek, internet üzerinden diploma veren kurumlar arasında Uluslararası Dublin Üniversitesi’ni tespit ettiklerini bildirdi. Yazıda, bu kurumların yasal statüsünün araştırılması istendi.

YÖK’TEN YAKLAŞIK BİR YIL SONRA YANIT



YÖK, yaklaşık bir yıl sonra, 23 Eylül 2024’te TMMOB’ye yanıt verdi. Yazıda, Dublin Üniversitesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “delil yok” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ifade edildi.

SAVCILIK DELİL BULAMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı B.K., şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek dosyayı kapattı. Bu karara yapılan itiraz ise 4 Eylül 2024’te Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.

“BU BİR UTANÇ TABLOSU”



TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklamada olayın yalnızca bir sahtecilik değil, ülke geleceğinin ticaret konusu haline getirilmesi anlamına gelen bir “utanç tablosu” olduğunu vurguladı.



Koramaz, YÖK’ün denklik belgelerindeki hatalar ve meslek odalarının denetim yetkilerinin kısıtlanması gibi yapısal sorunların bu tür sahteciliklerin yayılmasına zemin hazırladığını belirtti. Ayrıca, sahteciliğin tüm ayakları ortaya çıkarılana ve sorumlular adalet önünde hesap verene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kamuoyunda En Çok Tartışılan İsim Volkan Uçak’ın Diplomasıda Şen İle Aynı

Sahte diplomayla gündeme gelen isimlerden biri de kendisini psikolog, hipnoz uzmanı ve bilinçaltı terapisti olarak tanıtan Volkan Uçak oldu. Uçak 27 Mayıs’taki operasyonlarda gözaltına alındı ve 40 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Uçak yaptığı açıklamada bu olaydan kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü ve aslında üniversite okuduğunu iddia ederek, “2016’da Uluslararası Dublin Üniversitesi’nden, online bir üniversiteden psikoloji lisansı ve yüksek lisansı almaya başladım” dedi.