Orkun bayrağı teslim etti

Feyenoord ve Brighton uzun süren müzakereler sonrasında anlaşmaya vardı. Hollanda milli takımının formasını dokuz kez terleten orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkartılmıştı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu için ödenen bonservis bedeli 30 milyon euro olarak açıklandı. Hollandalı yıldız Feyenoord takımının en yüksek bonservis geliri etme rekorunu da kırmış oldu. Bu rekor daha önce Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euro transfer olan milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye aitti.

Brighton & Hove Albion teknik direktör David Weir transfer hakkında "Uzun zamandır niteliklerine hayranlık duyduğumuz Mats'i kulübümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Oyuncunun Brighton'da 11 numarayı giyeceği açıklandı. Wieffer, geçen sezon Newcastle United tarafından Feyenoord'a kiralanan Yankuba Minteh ile yeniden bir araya gelmeyi iple çektiğini belirtti. Bu transferle birlikte Brighton'da forma giyen Joël Veltman, Jean-Paul van Hecke ve Bart Verbruggen'e bir Hollandalı daha eklenmiş oldu.

Feyenoord'daki iki sezonda çıktığı 79 maçta, 9 gol 11 asist üreterek taraftarın sevgilisi haline gelen Wieffer, Hollanda milli takımı ile ilk maçına Mart 2023'te Cebelitarık'a karşı oynanan EURO 2024 Elemelerinde çıktı ve geçen Kasım ayında ülkesinin Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maçta ilk milli golünü golünü attı.