Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Benfica ile Orkun Kökçü transferi için 5+25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

"OĞLUM HER ZAMAN BEŞİKTAŞ KONUSUNDA AÇIK OLDU"

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü transfer konusunda "Oğlum her zaman Beşiktaş hakkında açık olmuştur. Kulüp hakkında, kalpten konuşarak net açıklamalarda bulundu. Şu anda Benfica ile sözleşmesi var. İlgilenen herkes, onu almak için Feyenoord'a 29.7 milyon euro ödeyen Benfica'ya ödeme yapmak zorunda kalacak. Onlar da para kaybetmek istemiyor. Kararı Benfica verecek. Anlaşmaya müdahale etmeyeceğim." dedi.