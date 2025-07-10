Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis

Beşiktaş, Benfica ile Orkun Kökçü konusunda anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Benfica ile Orkun Kökçü transferi için 5+25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

"OĞLUM HER ZAMAN BEŞİKTAŞ KONUSUNDA AÇIK OLDU"

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü transfer konusunda "Oğlum her zaman Beşiktaş hakkında açık olmuştur. Kulüp hakkında, kalpten konuşarak net açıklamalarda bulundu. Şu anda Benfica ile sözleşmesi var. İlgilenen herkes, onu almak için Feyenoord'a 29.7 milyon euro ödeyen Benfica'ya ödeme yapmak zorunda kalacak. Onlar da para kaybetmek istemiyor. Kararı Benfica verecek. Anlaşmaya müdahale etmeyeceğim." dedi.

Son Haberler
Icardi'nin sakatlığında son durum! Kulüp doktoru açıkladı
Icardi'nin sakatlığında son durum! Kulüp doktoru açıkladı
Trabzonspor'da yas: 12 yaşında hayatını kaybetti
Trabzonspor'da yas: 12 yaşında hayatını kaybetti
Yükselişi yatırımcıyı şaşırttı...Analistlerden ters köşe altın tahmini!
Yükselişi yatırımcıyı şaşırttı...Analistlerden ters köşe altın tahmini!
Reste rest! Osimhen transferinde ipler koptu
Reste rest! Osimhen transferinde ipler koptu
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis