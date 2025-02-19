Orkun Kökçü dev kulüplere meydan okudu: Hiç fark etmez

Kaynak: Haber Merkezi
Orkun Kökçü dev kulüplere meydan okudu: Hiç fark etmez

Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya 84. dakikada attığı golle Benfica’ya turu getiren Okrun Kökçü maç sonu iddialı açıklamalar yaptı. Üst turda Liverpool ya da Barcelona ile eşleşme ihtimaline dikkat çeken milli oyuncu dev kulüplere meydan okudu.

Benfica’nın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya attığı golle hem beraberliği hem de turu takımına getirdi. Milli oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada dev kulüplere meydan okudu.

Orkun, maçın ardından "Zor bir geceydi çünkü önde baskı yaptıklarını ve agresif oynadıklarını biliyorduk. En iyi oyunumuzu sergilediğimizi düşünmüyorum ama sonuçta mutluyuz çünkü hedefe ulaştık ve bir sonraki tura geçtik ki en önemlisi de buydu. Bu sonuca katkıda bulunduğum için mutluyum. İlk yarıda elimizden gelenin en iyisini yapamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükseldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

DEV KULÜPLERE MEYDAN OKUDU

"Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez." cevabını verdi.

Son Haberler
Son ankette dengelere değişti! Ankara koridorları bunu konuşuyor
Son ankette dengelere değişti! Ankara koridorları bunu konuşuyor
Kültürel mirası korumanın yeni yolu! Yeni akım
Kültürel mirası korumanın yeni yolu! Yeni akım
Başkent'te tüyler ürperten vahşet! Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
Başkent'te tüyler ürperten vahşet! Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
Bahar’daki o sahne seyirciyi çileden çıkardı! Sosyal medyada tepki yağdı
Bahar’daki o sahne seyirciyi çileden çıkardı! Sosyal medyada tepki yağdı
Mona Lisa’nın çalınmasının ardındaki sır! Tarihin en büyük sanat hırsızlığı
Mona Lisa’nın çalınmasının ardındaki sır! Tarihin en büyük sanat hırsızlığı